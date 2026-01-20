Prvi strelec slovenske lige in celjski junak se seli v Budimpešto

Slovenski nogometni prvoligaš Celje je tudi uradno potrdil, da je svojega najboljšega napadalca Franka Kovačevića prodal madžarskemu Ferencvarosu. Kot so zapisali pri Celju, je Kovačević k 36-kratnemu madžarskemu prvaku odšel za rekordno odškodnino, ki je niso uradno navedli.

Šestindvajsetletni napadalec, ki se je v knežje mesto iz nemškega tretjeligaša Wehen Wiesbaden preselil junija lani, je v celjskem dresu jeseni na 28 tekmah zbral 25 zadetkov, kar je usmerilo pozornost nanj tudi v takšni meri, da je prišel na širši seznam hrvaške reprezentance.

Kovačević je sicer po mladinskem stažu leta 2017 kot posojen nogometaš odšel k Hajduku, nato pa k Rudešu, pozneje pa v drugo ekipo Hoffenheima, kjer je na 12 tekmah dosegel sedem golov. Za njim je tudi igranje v ZDA za Cincinnati in na Cipru za Pafos, od tam pa je prestopil v Domžale, kjer je na 34 tekmah dosegel 14 golov. Sledil je že omenjeni Wehen Wiesbaden, posoja v korejski Gangwon in nazadnje uspešna celjska zgodba.

Tudi Aljoša Matko je po izjemni igri v konici celjskega napada prestopil prav v Budimpešto, kjer je zaigral še bolje. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Madžari so sredstva za Kovačevićev nakup, zanj naj bi po poročanju več slovenskih medijev odšteli približno tri milijone evrov, dobili tudi s prodajo Alexa Totha angleškemu Bournemouthu za 12 milijonov evrov. Nekaj časa se je Hrvata povezovalo tudi z mestnim tekmecem Újpestom ter celo irskim Celticom. V prvi madžarski ligi bo tako izzval slovenskega reprezentanta Aljošo Matka, ki je v dresu omenjenega Újpesta prvi strelec lige.

Kovačević je po Vitaliju Lisakoviču, Ninu Noordanusu in Danijelu Šturmu četrti nogometaš, ki je pozimi odšel iz Celja, prišli pa so Svit Sešlar, Ivan Ćalušić in Jakov Pranjić.