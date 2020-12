Allardyce se zavzema za začasno prekinitev prvenstva

V angleškem nogometnem prvenstvu se soočajo z novim izbruhom koronavirusa, ki se je znova razširil v številne ekipe. Vodstvo lige že razmišlja o začasni ustavitvi tekmovanja, kar je javno podprl trener West Bromwicha Sam Allardyce.



Vodstvo lige je v torek sporočilo, da je bilo na zadnjih testiranjih med 21. in 27. decembrom okuženih 18 igralcev in članov klubskega osebja, kar je rekordno število.



Tako je bila prestavljena ponedeljkova tekma med Manchester Cityjem in Evertonom, saj so pri sinjemodrih odkrili večje število pozitivnih primerov, pod vprašajem je današnja tekma med Tottenhamom in Fulhamom, Sheffield United je sporočil, da so v klubu odkrili večje število pozitivnih testov, glavni trener Southamptona Ralph Hasenhuttl pa je v samoizolaciji, saj se je okužil član njegovega gospodinjstva.



Vodstvo tekmovanja po poročanju otoških medijev že razmišlja o tem, da bi prihodnji mesec za 14 dni začasno ustavilo tekmovanje, kar podpira tudi Sam Allardyce: »Slišal sem, da se novi sev prenaša 70 odstotkov hitreje. Moramo sprejeti pravo odločitev in prekiniti tekmovanje. Varnost bi morala biti pomembnejša od vsega drugega. Star sem 66 let in zadnja stvar, ki si jo želim, je okužba s koronavirusom. Nogometaši jo bodo verjetno preboleli, za ljudi, kot sem jaz, pa bo to veliko težje. Skrbi me zame in za nogomet,« je dejal Allardyce.



Za prekinitev se je zavzel tudi trener Arsenala Mikel Arteta: »Rad bi zaščitil igralce, člane ekip in vse druge, ki delajo v tej industriji. Podprli bomo vsak ukrep vlade, saj bo zagotovo vsaka odločitev sprejeta zaradi zaščite. Sledili bomo vsem priporočilom.«

