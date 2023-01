Almedin Ziljkić bo oblekel dres Sarajeva

V Olimpijo je Almedin Ziljkić prestopil poleti 2021 in v skoraj dveh letih za zeleno-bele na 51 tekmah dosegel osem zadetkov. Kariero bo nadaljeval v nogometni ekipi Sarajevo, potem ko je kariero sicer začel v domačem Novem Pazarju v Srbiji in nato branil še barve Vojvodine, Donjega Srema, zagrebške Gorice, Slobode iz Tuzle, Tuzle Cityja in Borca iz Banjaluke.

»Po skoraj dveh letih, 8 golih in 51 tekmah se naša skupna pot z Almedinom Ziljkićem zaključuje. Svojo nogometno pot bo nadaljeval v NK Sarajevo. Srečno Almedin in hvala za vse,« so se na družbenih omrežjih od 26-letnika poslovili zeleno-beli.