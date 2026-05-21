  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Španec naj bi že pred prihodom na Stamford Bridge izbral jedro ekipe za prihodnjo sezono.
Stamford Bridge je v zadnjih letih videl veliko novih imen, precej manj pa jasnih odgovorov. FOTO: Cesar Manso/AFP
Galerija
Stamford Bridge je v zadnjih letih videl veliko novih imen, precej manj pa jasnih odgovorov. FOTO: Cesar Manso/AFP
Blaž Potočnik
21. 5. 2026 | 08:05
2:59
A+A-

Chelsea je Xabija Alonsa šele pred nekaj dnevi uradno potrdil kot novega trenerja, a Španec naj bi že začel risati prve obrise ekipe za prihodnjo sezono. Po burnem letu, v katerem so Londončani menjavali trenerje, močno nihali v formi in se ob koncu sezone borijo predvsem za mesta, ki še vodijo v Evropo, želi nekdanji trener Bayerja Leverkusna in Real Madrida najprej določiti jedro, okoli katerega bo sploh mogoče dolgoročno graditi. Alonso bo delo na Stamford Bridgeu uradno začel 1. julija, podpisal pa je štiriletno pogodbo.

image_alt
Triglavskega narodnega parka ne bom pozabil

Pet igralcev kot osnova prenove

Na seznamu igralcev, ki jih želi Alonso postaviti v središče projekta, naj bi bilo pet imen. Kapetan Reece James, njegova namestnika Moises Caicedo in Enzo Fernandez, levi bočni branilec Marc Cucurella ter nekoliko bolj presenetljivo tudi osrednji branilec Tosin Adarabioyo. Prav okoli te skupine naj bi novi trener začel oblikovati podobo novega Chelseaja, ki v zadnjih letih ni imel težave s količino talenta, temveč predvsem z jasno hierarhijo, ravnotežjem in smerjo.

Reece James naj bi ostal eden osrednjih obrazov Alonsovega Chelseaja. FOTO: Peter Cziborra/Reuters
Reece James naj bi ostal eden osrednjih obrazov Alonsovega Chelseaja. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Več kot le trener na igrišču

Prihod Španca naj bi pomenil tudi drugačno razmerje moči znotraj kluba. Chelsea mu je podelil vlogo menedžerja, ne zgolj glavnega trenerja, kar nakazuje večji vpliv pri kadrovski politiki in oblikovanju ekipe. To je pomemben zasuk v primerjavi z nekaterimi njegovimi predhodniki, ki so pogosto delovali bolj kot trenerji v sistemu, kjer so bile glavne kadrovske niti v rokah vodstva.

Za Chelsea je to posredno priznanje, da zgolj kopičenje mladih in dragih igralcev ni dovolj. Moštvo je polno kakovosti, a že predolgo deluje razpršeno, brez jasne notranje strukture in brez občutka, kdo so njegovi zares nosilni obrazi. Alonso bo moral iz širokega kadra izluščiti ekipo, v kateri bodo vloge precej bolj jasno razdeljene kot doslej.

image_alt
Aston Villa do tretje evropske lovorike, Unai Emery že do pete

Prvi korak naj bi že naredil: določil je igralce, ki ne bodo del poletnega eksperimentiranja, temveč osnova njegove vizije za prihodnost. Toda precej težji del šele prihaja. Na Stamford Bridgeu talenta nikoli ni zares primanjkovalo, manjkala sta predvsem red in kontinuiteta. Pri Chelseaju pa se dobro ve, kako malo časa dobijo trenerji, ko se rezultati ne obrnejo dovolj hitro. Alonso bo zato moral početi oboje hkrati: graditi ekipo za prihodnost in sproti dokazovati, da se ta prihodnost že pozna na igrišču.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
UEFA

Pri Uefi načrtujejo spremembe reprezentančnih kvalifikacij za velika tekmovanja

»Novi sistem bo povečal vrednost reprezentančnega nogometa,« je prepričan Aleksander Čeferin.
20. 5. 2026 | 21:17
Preberite več
Lokalno  |  Ljubljana in okolica
Vredno branja

Digitalne rezervacije in QR-vstop v nov športni park

Za ureditev športnega parka v Savskem naselju so lani spomladi na MOL prejeli tudi nepovratna sredstva.
20. 5. 2026 | 16:52
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Presenečenje v nemškem taboru: bo Manuel Neuer branil na SP?

Po številnih poročilih iz nemških in angleških medijev naj bi Julian Nagelsmann vpoklical Manuela Neuerja v nemško izbrano vrsto za SP 2026.
20. 5. 2026 | 14:06
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Slavje Arsenala

V ekstazi ponujal uro za 24.000 evrov, nogometaš darila ni sprejel

V severnem Londonu je bilo včeraj zvečer in danes zjutraj kar nekaj nenavadnih prizorov, navijači z vseh koncev so si dali duška.
20. 5. 2026 | 12:25
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Anglija

Šeško sestavil popolnega napadalca Uniteda, eno lastnost vzel po sebi

Za Benjaminom Šeškom je zelo solidna debitantska sezona pri Manchester Unitedu, v kateri je zbral 30 nastopov in dosegel 11 zadetkov v premier league.
20. 5. 2026 | 11:51
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
19. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Nacionalna varnost

Black Cube je osumljen vplivanja na demokratične volitve v Sloveniji

Forenzična preiskava zlepljenih zvočnih posnetkov je potrdila poskus manipulacije volivcev v skladu s političnimi interesi stranke SDS.
Uroš Esih 20. 5. 2026 | 12:40
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
20. 5. 2026 | 16:13
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Kulinarika
Vredno branja

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
18. 5. 2026 | 08:28
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega ter izkušnjah iz prakse.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Konferenca šport

Starši ostanejo starši in prva podpora športniku

Starši vrhunskih športnikov o vzgoji vrhunskih športnikov.
Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Poslovna konferenca

Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije

Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
Preberite več

Več iz teme

Chelseapremier leagueXabi AlonsoReal MadridBayer Leverkusen

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
INTERVJU

Baletna legenda Janez Mejač: Tega nisem še nikoli v življenju priznal

»Že ko sem bil še pastirček, je bilo zame vse teater,« se ob 90-letnici spominja legendarni baletni plesalec in koreograf Janez Mejač.
Teja Roglič 21. 5. 2026 | 09:05
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Bili so tarče posmeha, zdaj v rokah držijo penino – London je rdeč

Arsenal po zdrsu Manchester Cityja prvič po sezoni 2003/04 postal angleški prvak. Na slavju pred štadionom tudi igralci, London je odet v rdečo barvo.
Nejc Grilc 21. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Remco Evenepoel

Pogačarjev rival ne skriva veselja, treniral je v posebnem dresu

Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je na pripravah v Sierri Nevadi, na trening se je odpravil kar z nogometnim dresom.
21. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Xabi Alonso

Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Španec naj bi že pred prihodom na Stamford Bridge izbral jedro ekipe za prihodnjo sezono.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 08:05
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, so motoristi uničili kolesarsko dirko? Se vrača Gorski zdravnik?

Bralce tokrat zanima vpliv motoristov na kolesarske dirke, želijo si novih epizod gorskih serij in hvalijo Dan zmage.
21. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Remco Evenepoel

Pogačarjev rival ne skriva veselja, treniral je v posebnem dresu

Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je na pripravah v Sierri Nevadi, na trening se je odpravil kar z nogometnim dresom.
21. 5. 2026 | 08:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Xabi Alonso

Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Španec naj bi že pred prihodom na Stamford Bridge izbral jedro ekipe za prihodnjo sezono.
Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 08:05
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija, so motoristi uničili kolesarsko dirko? Se vrača Gorski zdravnik?

Bralce tokrat zanima vpliv motoristov na kolesarske dirke, želijo si novih epizod gorskih serij in hvalijo Dan zmage.
21. 5. 2026 | 07:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So ledeni možje mit ali resnica?

So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
NA POMOČ

Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
1. 5. 2026 | 10:04
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
15. 5. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
1. 5. 2026 | 10:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJA

Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo