Alonso že riše novi Chelsea: pet imen je nedotakljivih

Chelsea je Xabija Alonsa šele pred nekaj dnevi uradno potrdil kot novega trenerja, a Španec naj bi že začel risati prve obrise ekipe za prihodnjo sezono. Po burnem letu, v katerem so Londončani menjavali trenerje, močno nihali v formi in se ob koncu sezone borijo predvsem za mesta, ki še vodijo v Evropo, želi nekdanji trener Bayerja Leverkusna in Real Madrida najprej določiti jedro, okoli katerega bo sploh mogoče dolgoročno graditi. Alonso bo delo na Stamford Bridgeu uradno začel 1. julija, podpisal pa je štiriletno pogodbo.

Pet igralcev kot osnova prenove

Na seznamu igralcev, ki jih želi Alonso postaviti v središče projekta, naj bi bilo pet imen. Kapetan Reece James, njegova namestnika Moises Caicedo in Enzo Fernandez, levi bočni branilec Marc Cucurella ter nekoliko bolj presenetljivo tudi osrednji branilec Tosin Adarabioyo. Prav okoli te skupine naj bi novi trener začel oblikovati podobo novega Chelseaja, ki v zadnjih letih ni imel težave s količino talenta, temveč predvsem z jasno hierarhijo, ravnotežjem in smerjo.

Reece James naj bi ostal eden osrednjih obrazov Alonsovega Chelseaja. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Več kot le trener na igrišču

Prihod Španca naj bi pomenil tudi drugačno razmerje moči znotraj kluba. Chelsea mu je podelil vlogo menedžerja, ne zgolj glavnega trenerja, kar nakazuje večji vpliv pri kadrovski politiki in oblikovanju ekipe. To je pomemben zasuk v primerjavi z nekaterimi njegovimi predhodniki, ki so pogosto delovali bolj kot trenerji v sistemu, kjer so bile glavne kadrovske niti v rokah vodstva.

Za Chelsea je to posredno priznanje, da zgolj kopičenje mladih in dragih igralcev ni dovolj. Moštvo je polno kakovosti, a že predolgo deluje razpršeno, brez jasne notranje strukture in brez občutka, kdo so njegovi zares nosilni obrazi. Alonso bo moral iz širokega kadra izluščiti ekipo, v kateri bodo vloge precej bolj jasno razdeljene kot doslej.

Prvi korak naj bi že naredil: določil je igralce, ki ne bodo del poletnega eksperimentiranja, temveč osnova njegove vizije za prihodnost. Toda precej težji del šele prihaja. Na Stamford Bridgeu talenta nikoli ni zares primanjkovalo, manjkala sta predvsem red in kontinuiteta. Pri Chelseaju pa se dobro ve, kako malo časa dobijo trenerji, ko se rezultati ne obrnejo dovolj hitro. Alonso bo zato moral početi oboje hkrati: graditi ekipo za prihodnost in sproti dokazovati, da se ta prihodnost že pozna na igrišču.