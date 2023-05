Aluminij je ekspresno nazaj v prvi ligi

Nogometaši Aluminija so si po letu igranja v drugi ligi priigrali vrnitev med slovensko elito. V kvalifikacijah za popolnitev Prve lige Telemach so bili boljši od Gorice, prvo tekmo v Kidričevem so dobili s 3:1, na povratni v Novi Gorici pa danes iztržili remi 1:1. Strelca: 1:0 Miroslav Iličić (9.), 1:1 Nik Marinšek (27.)

Aluminij se po letu dni igranja v drugi ligi vrača v prvoligaško druščino, Gorica pa se po letu igranja med elito tretjič v zgodovini od nje poslavlja. Tak razplet sicer še ni dokončen, saj se pojavljajo govorice, da vodstvo kluba iz Kidričevega ni prepričano, da bo zbralo dovolj sredstev za igranje na najvišji ravni. Toda igralcem ekipe iz Kidričevega govorice niso prišle do živega, na igrišču so svoje delo opravili, kot so želeli.

Po videnem na dveh tekmah je napredovanje Štajercev povsem zasluženo, boljši so bili tudi večji del povratne tekme in bi na krilih razpoloženega Marinška lahko tudi zmagali. Nekaj težav so imeli le v zaključku tekme, ko je Gorica zaigrala na vse ali nič, vendar se je takrat videlo, da ima Aluminij tudi dobrega vratarja. Tibor Banić je nekajkrat dobro posredoval, imel pa je tudi nekaj sreče.

Goričani so hitro prišli do želenega vodstva. Čeprav na začetku niso brezglavo krenili v napad, pa so izkoristili že prvo nevarnejšo akcijo, pri tem pa jim je pomagala tudi neodločna obramba Aluminija. V deveti minuti po strelu Alena Krajnca najprej ni najbolje posredoval Banić, ki je žogo odbil, nato je poskusil še Dario Kolobarić, njegov strel so gosti sicer blokirali, a žoge niso poslali izven kazenskega prostora. Prišla je do Iličića, ki jo je poslal v mrežo.

Aluminij že pred prejetim golom ni bil v podrejenem položaju, v nadaljevanju pa je bil celo podjetnejši in nevarnejši. Napadalna igra se mu je obrestovala v 27. minuti, ko je prišel do izenačenja. Tin Martič je z desne strani podal žogo do Daniela Skibe, ta ni najbolje streljal, a je pred vrati Marinšek s peto spremenil pot žogi, vratar Uroš Likar je bil brez moči.

Marinšek je v 32. minuti prišel do novega strela, a je goriška obramba njegov poskus blokirala. Po kotu je Martić že premagal Likarja, vendar ga je na golovi črti rešil Steven Junčaj, ki je z glavo odbil žogo v polje. Na drugi strani je Alessandro Ahmetaj s prostega strela zadel zunanji del mreže, toda bližje vodstvu so bili vseeno gosti. Do odmora so imeli dve veliki priložnosti, toda Skibi in Marku Brestu, ki sta se znašla sama pred vrati, je veselje preprečil Likar.

Brest bi v 53. minuti lahko bolje zaključil protinapad, šest minut pozneje pa je zapravil še lepšo priložnost. Po podaji Marinška z desne strani je z neposredne bližine zadel prečko.

V 66. se je izkazal vratar Aluminija, ki je ubranil strel Iličića z glavo, na mestu je bil tudi po poskusih Etiena Velikonje in Ahmetaja devet in deset minut pozneje. Najlepšo priložnost pa so imeli domači v desetminutnem sodniškem dodatku, ko se je branilec Vahid Selimović povsem sam znašel pred Banićem, z volejem streljal močno, vendar zadel le prečko.