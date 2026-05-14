Aluminij je z manj naredil veliko

V 35. finalu pokala NZS so bili Grosupeljčani pogumnejši, Kidričani pa srečnejši. Gambijec Bamba Susso odločil že polfinale. V Evropi v Ljudskem vrtu

Zmagovalci pišejo zgodovino, Aluminij pa jo bo lahko kot 11. zmagovalec na seznamu pokalnih prvakov v samostojni Sloveniji z debelimi črkami. Finalni dvoboj 35. pokala NZS ni bil paša za oči, a je povrnil del izgubljene tekmovalne prvinskosti malih klubov z velikim srcem. Poraženo Brinje si je zaslužilo čestitke za pokalni »rock'n'roll«, v katerem se mu je zataknilo prav na najpomembnejši tekmi. A ne še v zadnji v tej sezoni, grenkobo poraza bi lahko Grosupeljčani odgnali z uvrstitvijo v 1. SNL. Če velja logika, je Aluminij pravičen in pravi zmagovalec. Klub iz Spodnjega Podravja ima bogato tradicijo in tudi uspehe ter je lahko zgled, kako lahko z manj denarja in človeškega kapitala ter z ustrezno politiko naredi veliko. Najuspešnejši je bil prav pri v Sloveniji najzahtevnejšem in ...