Aluminij prekinil sušo

Aluminij je Muro pričakal z nizom petih tekem brez zmage. Tokrat pa so izbranci Jure Arsića le vpisali nove tri točke in se še utrdili na 7.l mestu. Mura, ki v prvem polčasu ni pokazala veliko, v drugem pa bila malce boljša, pa je še tretjič zapovrstjo ostala brez zmage in je še vedno osma, ob tekmi več ima štiri točke prednosti pred devetouvrščenim Primorjem.

Kidričani so prvi zagrozili, ko je v šesti minuti mladi napadalec Lukas Čeh poskusil z leve strani kazenskega prostora in za malenkost zgrešil cilj. Še lepšo priložnost je imel v 20. minuti Ivijan Svržnjak, ki je sam stekel proti Nejcu Dermastiji, a žogo poslal malce mimo vratnice.

Sobočani so prvič resneje opozorili v 26. minuti, toda strel Federica Rosa z roba kazenskega prostora ni povzročil nobenih težav Matjažu Rozmanu. Devet minut pozneje pa so domači povedli, iz bližine je zadel Eric Taylor, potem ko gostom po podaji z leve strani ni uspelo izbiti žoge.

Le malce zatem je šel glavni sodnik Alen Borošak gledat posnetek po domnevnem prekršku Borne Prolete nad Svržnjakom, toda do najstrožje kazni prišlo, saj je Behar Feta pred tem napačno izvedel met iz avta.

Kmalu po začetku drugega dela je pri Muri poskusil Ivan Borna Jelić Balta, sicer pa se je dogajanje nato spet umirilo. Ritem je narekovala gostujoča zasedba, priložnosti pa ni bilo.

V 74. minuti pa je Borna Proleta izgubil žogo na sredini igrišča, domači so stekli v protinapad, po podaji Čeha je nato na 2:0 povišal Behar Feta s svojim desetim golom v sezoni.

Deset minut pozneje je bil blizu zadetku še Rok Maher, ki pa je zadel vratnico po novem hitrem napadu domače vrste, v 90. minuti pa je Proleta na drugi strani z glavo zapravil dotlej bržčas najlepšo priložnost Mure.

Minuto pozneje je Sobočanov le uspelo doseči zadetek, med strelce se je vpisal Vanja Kulenović po podaji Nejca Ajhamjerja. V izdihljajih je pritiskala tudi za izenačenje, a je ostalo pri zmago domačinov.

Aluminij bo v 31. kolu v nedeljo gostil Bravo, Mura pa Celje.