Aluminij prekinil sušo

Po petih tekmah brez zmage so se v Kidričevem gostitelji veselil točk proti Muri.
Preteklost tekem Aluminija in Mure je pisana, tokrat so točke ostale v Kidričevem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Preteklost tekem Aluminija in Mure je pisana, tokrat so točke ostale v Kidričevem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
STA, Š. R.
16. 4. 2026 | 19:30
Aluminij je Muro pričakal z nizom petih tekem brez zmage. Tokrat pa so izbranci Jure Arsića le vpisali nove tri točke in se še utrdili na 7.l mestu. Mura, ki v prvem polčasu ni pokazala veliko, v drugem pa bila malce boljša, pa je še tretjič zapovrstjo ostala brez zmage in je še vedno osma, ob tekmi več ima štiri točke prednosti pred devetouvrščenim Primorjem.

Kidričani so prvi zagrozili, ko je v šesti minuti mladi napadalec Lukas Čeh poskusil z leve strani kazenskega prostora in za malenkost zgrešil cilj. Še lepšo priložnost je imel v 20. minuti Ivijan Svržnjak, ki je sam stekel proti Nejcu Dermastiji, a žogo poslal malce mimo vratnice.

Sobočani so prvič resneje opozorili v 26. minuti, toda strel Federica Rosa z roba kazenskega prostora ni povzročil nobenih težav Matjažu Rozmanu. Devet minut pozneje pa so domači povedli, iz bližine je zadel Eric Taylor, potem ko gostom po podaji z leve strani ni uspelo izbiti žoge.

Le malce zatem je šel glavni sodnik Alen Borošak gledat posnetek po domnevnem prekršku Borne Prolete nad Svržnjakom, toda do najstrožje kazni prišlo, saj je Behar Feta pred tem napačno izvedel met iz avta.

Kmalu po začetku drugega dela je pri Muri poskusil Ivan Borna Jelić Balta, sicer pa se je dogajanje nato spet umirilo. Ritem je narekovala gostujoča zasedba, priložnosti pa ni bilo.

V 74. minuti pa je Borna Proleta izgubil žogo na sredini igrišča, domači so stekli v protinapad, po podaji Čeha je nato na 2:0 povišal Behar Feta s svojim desetim golom v sezoni.

Deset minut pozneje je bil blizu zadetku še Rok Maher, ki pa je zadel vratnico po novem hitrem napadu domače vrste, v 90. minuti pa je Proleta na drugi strani z glavo zapravil dotlej bržčas najlepšo priložnost Mure.

Minuto pozneje je Sobočanov le uspelo doseči zadetek, med strelce se je vpisal Vanja Kulenović po podaji Nejca Ajhamjerja. V izdihljajih je pritiskala tudi za izenačenje, a je ostalo pri zmago domačinov.

Aluminij bo v 31. kolu v nedeljo gostil Bravo, Mura pa Celje.

 

   

 

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Celjani so se znova spremenili v šampionsko pošast

Z zmago v drugem derbiju 30. kola 1. SNL vodilne od tretjega naslova državnih prvakov ločijo le še dnevi ali ure. Svit Sešlar je za 1. SNL neprecenljiv mojster.
Gorazd Nejedly 16. 4. 2026 | 15:55
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Prva liga Telemach

Prvi evropski uri resnice za Maribor v Kopru in za Olimpije v Celju

Nogomet: V 30. kolu 1. SNL danes na koprski Bonifiki prva bitka za poletje v Evropi, jutri v Celju še druga – Zadnje dejanje v četrtek
Gorazd Nejedly 14. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Koalicijska pogajanja

Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
Uroš Esih 16. 4. 2026 | 14:37
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Podkast

Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Madžarska

Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
14. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nova generacija

24 poslancev nove generacije: konec pravil in stare politike?

Verčič: Ironija, memi in kratki formati niso zgolj slog, temveč način mišljenja. Lukšić: Tako se po novem dela politika.
Pija Kapitanovič 16. 4. 2026 | 10:58
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Električni avto? Zdaj je pravi čas!

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Projekt VirtuaLearn

Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Ženski boks

Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Intervju

Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Bruno Glaser

Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
SDS v Braslovčah

Janša molči, Mahnič in Kangler: vlada je blizu

SDS je vodenje poslanske skupine ponovno zaupala Jelki Godec. Janša na vprašanja o sestavljanju koalicije ni želel odgovarjati.
16. 4. 2026 | 19:38
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SNL

Aluminij prekinil sušo

Po petih tekmah brez zmage so se v Kidričevem gostitelji veselil točk proti Muri.
16. 4. 2026 | 19:30
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luki Dončiću se lahko vrne nasmeh

Ameriški viri razkrivajo, da sta vodstvo lige NBA in združenje poklicnih košarkarjev ugodila pritožbi našega košarkarskega zvezdnika.
16. 4. 2026 | 19:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Evropska komisija

Orbánovemu komisarju se še ne maje stolček

Po odločnem rezu v Budimpešti se je postavilo vprašanje, kaj bo z izkušenim evropskim komisarjem iz Madžarske.
Peter Žerjavič 16. 4. 2026 | 19:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Trumpov slavolok

Bo Trumpov slavolok za 10 milijard dolarjev kdaj stal? Zadnja ovira kongres

Javno mnenje v splošnem nasprotuje projektu, predvsem zaradi njegove velikosti, lokacije in vpliva na obstoječo urbano podobo.
16. 4. 2026 | 18:52
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luki Dončiću se lahko vrne nasmeh

Ameriški viri razkrivajo, da sta vodstvo lige NBA in združenje poklicnih košarkarjev ugodila pritožbi našega košarkarskega zvezdnika.
16. 4. 2026 | 19:17
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Evropska komisija

Orbánovemu komisarju se še ne maje stolček

Po odločnem rezu v Budimpešti se je postavilo vprašanje, kaj bo z izkušenim evropskim komisarjem iz Madžarske.
Peter Žerjavič 16. 4. 2026 | 19:15
Preberite več
Novice  |  Svet
Trumpov slavolok

Bo Trumpov slavolok za 10 milijard dolarjev kdaj stal? Zadnja ovira kongres

Javno mnenje v splošnem nasprotuje projektu, predvsem zaradi njegove velikosti, lokacije in vpliva na obstoječo urbano podobo.
16. 4. 2026 | 18:52
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
NAMIG

Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Intervju z Larsom Sudmannom

BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
15. 4. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
16. 4. 2026 | 11:17
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
16. 4. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
Preberite več

