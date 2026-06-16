Aluminiju se nasmiha spektakel, Celju pa milijoni evrov

Mundial, kot zaključek izjemno dolge sezone, je komaj zajel zamah, za slovenske klube (Celje, Koper, Bravo, Aluminij), ki bodo poleti igrali kvalifikacije v evropskih pokalih, pa se bo danes in jutri tako rekoč začela nova sezona. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nyonu bodo žrebali pare 1. kola kvalifikacij (danes) in 2. kola (jutri) za vsa tri tekmovanja.

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Sadovi »uspešnega« minulega dela, predvsem Celja in Olimpije, so vidni pri uvrščanju slovenskih klubov v kakovostne razrede. Celjski zaporedni uvrstitvi v izločilni del konferenčne lige (KL) in Olimpijina uvrstitev v izločilni KL del ter v skupinski del KL sta klubom prinesla daljši odmor in boljši klubski koeficient. Zato sta še toliko bolj boleča prvenstvena poloma Olimpije in Maribora, saj bi največja slovenska kluba imela boljši evropski izhodišči.

Kidričani prvi v ogenj

Aluminij je največji »nagrajenec minulega dela«, čeprav bo evropsko poletje začel kot prvi in v prvem kvalifikacijskem kolu, za preostalo trojico pa je bilo teden ali dva več odmora pravi balzam za dušo in mišice. Slovenski pokalni prvak ni med postavljenimi klubi, njegovi morebitni tekmeci pa so zelo ugledni klubi in kakovostni. Med njimi je najslovitejši kijevski Dinamo, a tudi drugi so, in ne le za Aluminij, velikani – Ferencváros (Madžarska), Qarabag (Azerbajdžan), Šerif Tiraspol (Moldavija), CSKA Sofija (Bolgarija) in Hajduk Split. Kidričani, ki bodo evropske tekme najbrž gostili v Ljudskem vrtu, bi najraje izbrali hrvaškega podprvaka, zaradi logistike bi bil ugoden tekmec tudi madžarski velikan.

Koprčani in Šiškarji v bobnu nepostavljenih

Toda Kidričanom, ki se jim že takoj nasmiha atraktivna avantura, ampak z zelo manjšimi možnostmi za napredovanje v 2. kvalifikacijsko kolo, niti poraz na prvi oviri ne bo zaprl evropskih vrat. Odprla se jim bodo v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer bosta evropsko poletje začela tudi podprvak Koper in Bravo. Vsi trije bodo v skupini nepostavljenih klubov (49). Ne glede na razplet denarni izkupiček ne bo majhen, Aluminij bo bogatejši za najmanj 700.000 evrov (350.000 za izpad in po 175.000 za vsako kolo), Koper in Bravo pa bosta v primeru slovesa na račun prejela po 525.000 evrov evropske nagrade (350.000 za izpad in 175.000 za kolo).

Maribor je bil zadnji in edini slovenski klub, ki je igral v ligi prvakov, v kateri je leta 2017 gostil tudi slavni Liverpool. FOTO: Tadej Regent

Celje le korak od evropske jeseni

Slovenski prvak bo kvalifikacije za ligo prvakov začel v 2. kolu in v vlogi postavljenih klubov. S tem se je izognili soočenju z regijskimi velikani, kot so Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava ... pa tudi neugodnima in močnima prvakoma Poljske (Lech Poznan) ter Cipra (Omonia). Iz skupine tekmecev, ki bi se jim veljalo izogniti, če bodo napredovali iz 1. kola, so romunski prvak Universitatea Craiova, latvijska Riga, kazahstanski Kairat.

Celjani bodo v primeru poraza evropsko poletje podaljšali najmanj do zadnjega kvalifikacijskega sita za konferenčno ligo. Napredovanje v 3. kolo pa bi jim avtomatično zagotovilo evropsko jesen v vsaj konferenčni ligi, kar bi pomenilo, da so v 4. kvalifikacijskem kolu izgubili dvoboj za napredovanje v evropsko ligo. V najslabšem primeru bo celjski denarni izkupiček od Uefinih nagrad znašal najmanj 1,535 milijona evrov.

Aluminij bo prvo tekmo igral 9. julija, povratno 16. julija. Celje čaka prva tekma 21./22. julija, povratna 28./29., Koper in Bravo pa prva tekma 23. julija in povratna 30. julija.