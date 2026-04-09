  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Alvarez prehitel Costo, a grenki spomini ostajajo

Julian Alvarez je z odličnim zadetkom na prvi četrtfinalni tekmi med Barcelono in madridskim Atleticom zabil svoj deveti zadetek v letošnji izvedbi LP.
Julian Alvarez je Atletico popeljal v vodstvo. FOTO: Lluis Gene/AFP
Galerija
Julian Alvarez je Atletico popeljal v vodstvo. FOTO: Lluis Gene/AFP
T. E.
9. 4. 2026 | 08:05
9. 4. 2026 | 08:21
2:03
A+A-

Na tekmah dveh nasprotnikov, ki se poznata tako dobro kot letošnja četrtfinalna nasprotnika Barcelona in Atletico Madrid, odločajo podrobnosti in posebni trenutki. Včerajšnji obračun je dokaz tega.

image_alt
Pretres v Barceloni, tudi Jan Oblak slavi podvig soigralcev

Ob koncu prvega polčasa je branilec Kataloncev Pau Cubarsi spotaknil Giuliana Simeoneja, za prekršek pa mu je sodnik po posredovanju VAR pokazal rdeči karton. Sledil je prosti strel, ki ga je argentinski napadalec Julian Alvarez mojstrsko pospravil v zgornji desni kot vratarja Joana Garcie. V drugem delu je mrežo zatresel še rezervist Diega Simeoneja, Alexander Sørloth. 

Po tekmi je naziv najboljšega posameznika pripadel Alvarezu, ki je zabil že svoj deveti gol v letošnji izvedbi lige prvakov. »Včeraj smo vadili proste strele. Izvedel sem jih nekaj, morda pet ali šest, a nisem zadel niti enega,« je priznal 26-letnik, a dodal, da ga je sinoči zadel v »ključnem trenutku«. 

Tako je po številu zadetkov v eni sezoni lige prvakov med Atleticovimi igralci prehitel ognjevitega Diega Costo. Ta se je v sezoni 2013/14 na poti do finala osemkrat vpisal med strelce. Kljub njegovi učinkovitosti imajo navijači rdeče-belih na tisto leto grenke spomine, saj so bili njihovi ljubljenci le nekaj minut oddaljeni od zmage v finalu, a je v 93. minuti za Real Madrid izenačil Sergio Ramos. V podaljških so nato galaktiki zabili še trikrat in na koncu dvignili prestižno lovoriko.

Povratna tekma bo prihodnji torek v Madridu. 

Več iz teme

Diego SimeoneAntoine GriezmannAtletico MadridJulian AlvarezBarcelonaliga prvakov

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo