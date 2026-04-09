Alvarez prehitel Costo, a grenki spomini ostajajo

Na tekmah dveh nasprotnikov, ki se poznata tako dobro kot letošnja četrtfinalna nasprotnika Barcelona in Atletico Madrid, odločajo podrobnosti in posebni trenutki. Včerajšnji obračun je dokaz tega.

Ob koncu prvega polčasa je branilec Kataloncev Pau Cubarsi spotaknil Giuliana Simeoneja, za prekršek pa mu je sodnik po posredovanju VAR pokazal rdeči karton. Sledil je prosti strel, ki ga je argentinski napadalec Julian Alvarez mojstrsko pospravil v zgornji desni kot vratarja Joana Garcie. V drugem delu je mrežo zatresel še rezervist Diega Simeoneja, Alexander Sørloth.

Po tekmi je naziv najboljšega posameznika pripadel Alvarezu, ki je zabil že svoj deveti gol v letošnji izvedbi lige prvakov. »Včeraj smo vadili proste strele. Izvedel sem jih nekaj, morda pet ali šest, a nisem zadel niti enega,« je priznal 26-letnik, a dodal, da ga je sinoči zadel v »ključnem trenutku«.

Tako je po številu zadetkov v eni sezoni lige prvakov med Atleticovimi igralci prehitel ognjevitega Diega Costo. Ta se je v sezoni 2013/14 na poti do finala osemkrat vpisal med strelce. Kljub njegovi učinkovitosti imajo navijači rdeče-belih na tisto leto grenke spomine, saj so bili njihovi ljubljenci le nekaj minut oddaljeni od zmage v finalu, a je v 93. minuti za Real Madrid izenačil Sergio Ramos. V podaljških so nato galaktiki zabili še trikrat in na koncu dvignili prestižno lovoriko.

Povratna tekma bo prihodnji torek v Madridu.