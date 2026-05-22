Nogomet

Alvaro Arbeloa se bo poslovil, Jose Mourinho bo prišel s svojo ekipo

Nasledil Xabija Alonsa bo jutri po zadnji prvenstveni tekmi sezone proti Athletic Bilbau končal svoje poslanstvo pri Realu. Portugalcu ne bo pomagal.
Real Madrid je bil 20 let dom Alvara Arbeloe. FOTO: Cristina Quicler/AFP
Š. R., STA
22. 5. 2026 | 13:10
22. 5. 2026 | 13:14
Trener španskega nogometnega velikana Real Madrida Alvaro Arbeloa, ki je januarja nasledil Xabija Alonsa, bo po zadnji tekmi sezone proti Athletic Bilbau v elitnem španskem prvenstvu v soboto zapustil vrste kraljevskega kluba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Arbeloa, ki je v Madridu igral med letoma 2009 in 2016, kasneje pa je tam treniral tudi mladinsko ekipo, je dejal, da upa, da ta tekma ne bo pomenila dokončnega slovesa in da bo nekoč priložnost za novo snidenje.

»Upam, da je to le kratko slovo. Real Madrid je moj dom že 20 let v različnih vlogah. To bo moja zadnja tekma na klopi v tej sezoni. Ne vem, ali bo zadnja v mojem življenju, ker nikoli ne veš. Ampak skušal bom uživati tudi na zadnji tekmi in upam na zmago,« je Arbeloa dejal na novinarski konferenci.

Njegova prihodnost na klopi je bila v zadnjih dneh predmet številnih ugibanj, karizmatični portugalski strateg Jose Mourinho naj bi ga nadomestil že prihodnji teden.

Španec je dejal, da ne bo delal v Mourinhovem štabu, če bo portugalski trener imenovan za njegovega naslednika.

»Mou ima fantastično tehnično ekipo, okoli sebe ima dobre ljudi, če bo prišel v Madrid, bo prišel s svojo ekipo,« je dejal Arbeloa. »Ni možnosti, da bi bil z njim. Torej, moja prihodnost ... O njej bom razmišljal od ponedeljka.«

Triinštiridesetletni Arbeloa je januarja prevzel mesto po odhodu Xabija Alonsa in klub popeljal do drugega mesta v španski la ligi.

Vendar pa se je stolček Arbeloi začel tresti, ko je nazadnje izgubil nadzor nad garderobo. Najbolj je odmeval incident Federica Valverdeja in Aureliena Tchouamenija, ki sta na enem od treningov fizično obračunala.

Real v izdihljajih sezone na prvenstveni lestvici zaostaja 11 točk za prvakom Barcelono.

