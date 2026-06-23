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Nogomet

Alžirija pripravila zasuk, še upa na napredovanje

Alžirci so po zaostanku z dvema zadetkoma po kotih prišli do zmage. Reprezentancama je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
Alžirci so po točkah izenačeni z Avstrijci. FOTO: Darren Yamashita/Imagn Images Via Reuters
Galerija
Alžirci so po točkah izenačeni z Avstrijci. FOTO: Darren Yamashita/Imagn Images Via Reuters
T. E., STA
23. 6. 2026 | 08:13
23. 6. 2026 | 08:17
2:51
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Reprezentanca Alžirije je v San Franciscu na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2:1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2:0. Dvoboj v San Franciscu je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčićem.

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Izkušeni slovenski delivec pravice je na letošnjem svetovnem prvenstvu že sodil obračun med Brazilijo in Marokom v prvem krogu skupinskega dela. Tokrat je bil mož v črnem na pomembnem obračunu za podaljšanje upov na izločilne boje tako za Alžirijo kot Jordanijo.

Jordanija je v prvem krogu izgubila proti Avstriji (1:3), Alžirci pa so po hat-tricku Lionela Messija ostali praznih rok proti Argentini (0:3). Dvoboj v San Franciscu so bolje začeli azijski predstavniki in povedli po golu Nizarja Al Rašdana v 36. minuti. Predvsem v drugem delu so Alžirci močno pritisnili, zadeli pa po kotih.

Izenačili so v 69. minuti, ko je bil najvišji rezervist Nadir Benbouali in z glavo premagal Jazida Abulailo. Tudi 13 minut kasneje je bil za Jordanijo usoden kot. Žoga se je po podaji v sredino srečno odbila do Amina Gouirija, ki jo je pospravil v mrežo za 2:1. Tudi pregled posnetka v sobi za Var je potrdil oceno slovenskih sodnikov na zelenici.

Alžirija je tako prišla do prve zmage na SP po letu 2014, ko je prav tako v drugem krogu skupinskega dela premagala Južno Korejo s 4:2. Jordanija je debitantka na mundialih. Argentina, ki si je že zagotovila prvo mesto, ima na vrhu skupine J šest točk, sledita Avstrija in Alžirija s po tremi, Jordanija je na dnu z ničlo.

Drevi v akcijo Portugalci

V zadnjem krogu skupinskega dela bosta v nedeljo zgodaj zjutraj v tej skupini še tekmi Jordanija – Argentina in Alžirija – Avstrija. Drevi bosta na mundialu dve tekmi. V skupini K se bosta ob 19. uri pomerili reprezentanci Portugalske in Uzbekistana, v skupini L pa tri ure kasneje še Anglije in Gane.

V noči na sredo bosta na vrsti še zadnja obračuna drugega kroga skupinskega dela, in sicer Panama – Hrvaška (skupina J) ter Kolumbija – DR Kongo (skupina K).

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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