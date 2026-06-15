Šeškov soigralec Slonokoščeno obalo v zadnjih sekundah poslal v delirij

Nogometaši Slonokoščene obale so v današnji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki v tekmi skupine E v Philadelphii premagali Ekvador z 1:0. Potem ko je Nemčija v nedeljo zvečer s 7:1 odpihnila Curacao, je v drugi tekmi te skupine o zmagi odločil le en zadetek.

Dosegel ga je rezervist, sicer pa soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Amad Diallo v 90. minuti in na ta način končal niz Ekvadorja, ki pred tem na 19 tekmah ni doživel poraza. Ekvadorci bi lahko v prvem delu sami vodili, a so namesto gola zadevali okvir vrat. Najprej je bil premalo natančen John Yeboah v 16. minuti, potem pa še Alan Minda v 23.

V drugem polčasu je imel najlepšo ekvadorsko priložnost Enner Valencia, a je tudi zadel le zunanji del vratnice. So pa imeli nekaj smole tudi nogometaši Slonokoščene obale; tako kot Ekvadorci v prvem polčasu je v drugem Elye Wahi v 52. minuti zadel le okvir gola.

Ko je že kazalo, da se bo dvoboj kot prvi doslej na SP končal brez zadetkov, pa je v zadnji minuti nato Diallo, v igro je vstopil v 56. minuti, po podaji Wilfrieda Singa le poslal žogo ob vratarju Hernandu Galiandezu v mrežo. Veselje je bilo nepopisno, navijači na Slonokoščeni obali so navkljub pozni uri in dežju stekli na ulice in proslavljali veliko zmago. Naslednja tekma jih čaka proti Nemcem, Ekvador pa se že pripravlja na dvoboj s Curaçaom.