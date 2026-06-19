Američani že prek druge ovire k uresničitvi cilja

Ameriška nogometna reprezentanca je na svoji drugi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi dosegla še drugo zmago v skupini D. Američani so tokrat v Seattlu odpravili Avstralijo z 2:0 (2:0) in se prebili v izločilne boje.

Američani, ki so uvodoma s 4:1 ugnali Paragvaj, so se na severozahodu ZDA srečali z Avstralci, ki so na svoji prvi preizkušnji presenetili Turke z 2:0.

Čeprav so izbranci Mauricia Pochettina tokrat morali igrati brez Christiana Pulisica, ta ima težave z mečno mišico, so povedli že v 11. minuti. Folarin Balogun je švignil po levi strani, podal pred vrata, tam pa je žogo v lastno mrežo poslal Cameron Burgess. To je bil sicer že sedmi avtogol na tem SP, več jih je bilo zgolj na SP 2018 (12).

Reprezentanca ZDA je bila boljša od Avstralije. FOTO: Troy Wayrynen/Reuters

Američani so terensko prevladovali, Avstralci pa se kljub zaostanku niso odločili za kakšen višji pritisk, ampak so bolj ali manj strnjeno na svoji polovici čakali na morebitne protinapade. Toda v 44. minuti so jim Američani zabili še drugi zadetek, dosegel ga je Alexander Freeman, ki je z glavo zadel iz bližine. Še pred koncem polčasa je z roba kazenskega prostora poskusil še Sergino Dest, a je ostalo pri 2:0.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Balogun stekel v zelo obetaven protinapad, a preveč okleval s strelom, pozneje pa so se tudi Avstralci rahlo opogumili, aktivneje napadli ameriški kazenski prostor in prišli tudi do nekaj zaključnih strelov.

Toda reprezentanca ZDA, ki v drugem polčasu praktično ni ogrozila avstralskih vrat, je brez posebnih težav tekmo držala pod nadzorom na zadovoljstvo večine od 66.925 gledalcev na seattleskem stadionu. Nekaj pozornosti je v sodniškem dodatku požel le glavni sodnik, Nemec Felix Zwayer, ki so ga zgrabili krči in je potreboval malce pomoči, a je nato kljub težavam tekmo izpeljal do konca.