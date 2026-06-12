Američani so se naučili lekcije, v prvo bitko nabrušeni kot predsednik

V noči na soboto se bo tudi za navijače ameriške nogometne reprezentance ustavil svet. Toda prva mundialska tekma gostiteljev je že dva dneva pred dvobojem v skupini s Paragvajem debelo v senci naslednje glavne neznanke: Bo med navijači na SoFi štadionu Inglewood (Los Angeles) tudi navijač št. 1, ameriški predsednik Donald Trump?

Nepredvidljivi »slovenski zet«, ki je bil v svojem prvem mandatu tako rekoč najzaslužnejši za vrnitev mundiala v ZDA po 32 letih, je še bolj podkuril ugibanja in vznemiril javnost. Bela hiša uradno ni potrdila predsednikovega neprihoda ali prihoda v Kalifornijo, kjer ima Trump več političnih nasprotnikov kot podpornikov. Neuradno naj bi ostal v Washingtonu, s čimer bi prizanesel kalifornijskim oblastem, ki bi ob njegovem prihodu tako rekoč blokirali okolje za 48 ur, in se bo raje pripravljal za spektakularno nedeljsko praznovanje svojega 80. rojstnega dne ter 250. obletnice ZDA.