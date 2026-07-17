Dončić in Mbappe bi lahko govorila, za nekatere bi bil Alcatraz

Svetovno prvenstvo v nogometu se bo sklenilo v New Yorku, mestu, kjer so porazi pogosto bolj zgovorni kot zmage, in kjer se v isti zgodbi znajdeta tudi Luka Dončić in Kylian Mbappe. Medtem ko je Fifa na tem turnirju podrla več rekordov – od 6,6 milijona gledalcev na tribunah do novega vrha v številu doseženih golov – se je razprava preselila drugam: k sodnikom, provokacijam in načinu, kako največje zvezde zdržijo pritisk.

Članek razkriva, kako brutalna tekma Francije s Paragvajem, po kateri bi – kot je slikovito ocenil Zlatan Ibrahimović – sam »dobil štiri rdeče kartone«, osvetli razliko med odzivom Mbappeja in temperamentom Dončića, znanega po tehničnih napakah v NBA. Bralec bo izvedel, zakaj so v igri ne le goli in milijoni, temveč tudi samokontrola, ugled in kariera ter ali se lahko košarkarski in nogometni superzvezdnik drug od drugega sploh česa naučita.