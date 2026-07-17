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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Dončić in Mbappe bi lahko govorila, za nekatere bi bil Alcatraz

Ameriški dnevnik: Tudi prebivalce New Yorka je šokiral razplet polfinala, toda v finalu sta najboljši ekipi na turnirju.
Kylian Mbappe se je na pobalinsko igro paragvajskih nogometašev odzival s smehom, najslajše pa se je smejal, ko jim je zabil odločilni gol. FOTO: James Lang/Reuters
Galerija
Kylian Mbappe se je na pobalinsko igro paragvajskih nogometašev odzival s smehom, najslajše pa se je smejal, ko jim je zabil odločilni gol. FOTO: James Lang/Reuters
Jernej Suhadolnik
17. 7. 2026 | 18:30
6:18
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Svetovno prvenstvo v nogometu se bo sklenilo v New Yorku, mestu, kjer so porazi pogosto bolj zgovorni kot zmage, in kjer se v isti zgodbi znajdeta tudi Luka Dončić in Kylian Mbappe. Medtem ko je Fifa na tem turnirju podrla več rekordov – od 6,6 milijona gledalcev na tribunah do novega vrha v številu doseženih golov – se je razprava preselila drugam: k sodnikom, provokacijam in načinu, kako največje zvezde zdržijo pritisk.

Članek razkriva, kako brutalna tekma Francije s Paragvajem, po kateri bi – kot je slikovito ocenil Zlatan Ibrahimović – sam »dobil štiri rdeče kartone«, osvetli razliko med odzivom Mbappeja in temperamentom Dončića, znanega po tehničnih napakah v NBA. Bralec bo izvedel, zakaj so v igri ne le goli in milijoni, temveč tudi samokontrola, ugled in kariera ter ali se lahko košarkarski in nogometni superzvezdnik drug od drugega sploh česa naučita.

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Kylian MbappeLuka DončićReal Madridsvetovno prvenstvo v nogometunaši na tujemSP 2026nogometni komentarameriški dnevnik

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Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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