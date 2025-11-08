Amorim verjame v Šeška, a ne dovolj za začetno enajsterico

V angleškem prvenstvu je vse pripravljeno za začetek novega, 11. kola državnega prvenstva. Otvorila ga bosta Tottenham in Manchester United, ki se merita v času kosila. Derbi moštev, ki pogledujeta proti Evropi, je Benjamin Šeško začel na klopi.

Minuli konec tedna je bil slovenski napadalec proti Nottingham Forestu v udarni enajsterici, tokrat je Ruben Amorim v konico napada postavil Bryana Mbuema, na krili pa Mateusa Cunho in Amada Dialloja, ki je doslej večinoma služil kot joker s klopi. Danes ta vloga pripada Šešku, ki na zadetek čaka že vse od 4. oktobra.

United in Tottenham sta na zgoščeni lestvici premier lige poravnana s 17 točkami z 10 tekem, pri enakem izkupičku je tudi Chelsea. A vrh prvenstva ni daleč, le Arsenal si je priigral šest točk prednosti pred zasledovalci, drugouvrščeni City pa je na prvih dveh tekmah zbral le dve točki več od Uniteda.

Če bodo rdeči vragi uspešni in če Cityju spodrsne v dvoboju z Liverpoolom (jutri, 17.30), bo United vsaj za 14 dni znova prevzel primat v Manchestru.

Angleška liga, 11. kolo:

sobota:

13.30 Tottenham - Manchester United

16.00 Everton - Fulham

16.00 West Ham - Burnley

18.30 Sunderland - Arsenal

21.00 Chelsea - Wolverhampton

nedelja:

15.00 Aston Villa - Bournemouth

15.00 Crystal Palace - Brighton

15.00 Brentford - Newcastle

15.00 Nottingham Forest - Leeds

17.30 Manchester City - Liverpool