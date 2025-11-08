  • Delo mediji d.o.o.
    Nogomet

    Amorim verjame v Šeška, a ne dovolj za začetno enajsterico

    Trener Manchester Uniteda ostaja glede slovenskega napadalca miren, kljub temu pa Benjamin Šeško derbija ne začenja v prvi postavi.
    Amad Diallo (na sredini) je dobil prednost pred Šeškom. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Galerija
    Amad Diallo (na sredini) je dobil prednost pred Šeškom. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    N. Gr.
    8. 11. 2025 | 13:15
    8. 11. 2025 | 13:17
    2:20
    A+A-

    V angleškem prvenstvu je vse pripravljeno za začetek novega, 11. kola državnega prvenstva. Otvorila ga bosta Tottenham in Manchester United, ki se merita v času kosila. Derbi moštev, ki pogledujeta proti Evropi, je Benjamin Šeško začel na klopi.

    image_alt
    Šeško ima težave, a tega nihče ne želi povedati na glas

    Minuli konec tedna je bil slovenski napadalec proti Nottingham Forestu v udarni enajsterici, tokrat je Ruben Amorim v konico napada postavil Bryana Mbuema, na krili pa Mateusa Cunho in Amada Dialloja, ki je doslej večinoma služil kot joker s klopi. Danes ta vloga pripada Šešku, ki na zadetek čaka že vse od 4. oktobra.

    United in Tottenham sta na zgoščeni lestvici premier lige poravnana s 17 točkami z 10 tekem, pri enakem izkupičku je tudi Chelsea. A vrh prvenstva ni daleč, le Arsenal si je priigral šest točk prednosti pred zasledovalci, drugouvrščeni City pa je na prvih dveh tekmah zbral le dve točki več od Uniteda.

    image_alt
    Če bi lahko, bi angleški rekorder izbral Real

    Če bodo rdeči vragi uspešni in če Cityju spodrsne v dvoboju z Liverpoolom (jutri, 17.30), bo United vsaj za 14 dni znova prevzel primat v Manchestru.

    Angleška liga, 11. kolo:

    sobota:
    13.30 Tottenham - Manchester United
    16.00 Everton - Fulham
    16.00 West Ham - Burnley
    18.30 Sunderland - Arsenal
    21.00 Chelsea - Wolverhampton

    nedelja:
    15.00 Aston Villa - Bournemouth
    15.00 Crystal Palace - Brighton
    15.00 Brentford - Newcastle
    15.00 Nottingham Forest - Leeds
    17.30 Manchester City - Liverpool

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Naši na tujem

    Šeško ima težave, a tega nihče ne želi povedati na glas

    Benjamina Šeška z Unitedom že danes (13.30) čaka težko gostovanje v Londonu. Bijol v nedeljo, v Italiji zahtevno delo za vodilna.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:10
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Haaland, Kane, Mbappe? Ne, kralj strelcev prihaja iz Turčije

    Po štirih odigranih kolih nogometne lige prvakov na vrhu lestvice strelcev presenetljivo ni nobenega izmed največjih zvezdnikov.
    7. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Besede podpore

    Liverpoolova legenda v bran Šešku: Bil je boljši od Haalanda

    V Salzburgu so govorili, da je bil Benjamin Šeško pri 16., 17. letih, ko je prišel v klub, boljši od Erlinga Haalanda, je poudaril bivši nemški reprezentant.
    Peter Zalokar 6. 11. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

    Cristiano Ronaldo je v intervjuju s Piersom Morganom namignil, da je slovo od nogometa blizu. Posvetil se bo družini in igral padel. Manchester United v srcu.
    Peter Zalokar 4. 11. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Naravne znamenitosti

    Prepovedi pobiranja vstopnin za Vintgar in slap Savica – kaj je v ozadju?

    Na ministrstvu pojasnjujejo, da je edini, ki ima pravico upravljati naravno vrednoto, javni zavod TNP, domačini se sklicujejo na 130-letno tradicijo.
    Simona Bandur 7. 11. 2025 | 10:34
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Kitajska poklicala Naso zaradi nevarnosti trčenja v orbiti

    Kitajski astronavti pa so ujeti v vesolju, ker je v njihovo plovilo trčil vesoljski odpadek.
    Saša Senica 7. 11. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    premier leagueManchester UnitedBenjamin ŠeškoManchester CityArsenaltuja prvenstvanogometTottenham

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Italija

    Aretirali zdravnika, ki je ilegalno obrezal prek 40 otrok, nekateri so pristali na urgenci

    Splošni zdravnik je v ambulanti v Trentu obrezoval otroke, asisirali so mu sinovi brez vsake medicinske izobrazbe.
    8. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Zima je pred vrati, Rusija napada ukrajinsko energetsko infrastrukturo

    V več regijah Ukrajine so po navedbah ministrice za energetiko Svitlane Grinčuk uvedli izredne prekinitve oskrbe z električno energijo.
    8. 11. 2025 | 13:46
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Amorim verjame v Šeška, a ne dovolj za začetno enajsterico

    Trener Manchester Uniteda ostaja glede slovenskega napadalca miren, kljub temu pa Benjamin Šeško derbija ne začenja v prvi postavi.
    8. 11. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izrael in Palestina

    Turčija obtožuje Izraelce, Izraelci in Američani pa Iran

    Medtem ko se nasilje v Gazi in na Zahodnem bregu nadaljuje, je Ankara zaradi izraelskih zločinov napovedala kazenski pregon več vodilnih mož Izraela.
    8. 11. 2025 | 12:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Florian Wirtz

    Če bi lahko, bi angleški rekorder izbral Real

    Izvršni direktor Bayerja iz Leverkusna Fernando Carro je odkril ozadje prestopa Floriana Wirtza, ki je za 130 milijonov evrov okrepil Liverpool.
    8. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Amorim verjame v Šeška, a ne dovolj za začetno enajsterico

    Trener Manchester Uniteda ostaja glede slovenskega napadalca miren, kljub temu pa Benjamin Šeško derbija ne začenja v prvi postavi.
    8. 11. 2025 | 13:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izrael in Palestina

    Turčija obtožuje Izraelce, Izraelci in Američani pa Iran

    Medtem ko se nasilje v Gazi in na Zahodnem bregu nadaljuje, je Ankara zaradi izraelskih zločinov napovedala kazenski pregon več vodilnih mož Izraela.
    8. 11. 2025 | 12:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Florian Wirtz

    Če bi lahko, bi angleški rekorder izbral Real

    Izvršni direktor Bayerja iz Leverkusna Fernando Carro je odkril ozadje prestopa Floriana Wirtza, ki je za 130 milijonov evrov okrepil Liverpool.
    8. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več

