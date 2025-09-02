  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Ana in Schweini razdelila vse, na mizi tudi hiša, vila in jahta

    Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta po devetih letih skupnega življenja pred sodiščem dokončno sklenila razvezo zakona.
    Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta po devetih letih skupnega življenja pred sodiščem dokončno sklenila razvezo zakona. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    Galerija
    Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger sta po devetih letih skupnega življenja pred sodiščem dokončno sklenila razvezo zakona. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters
    F. T.
    2. 9. 2025 | 16:25
    2. 9. 2025 | 16:28
    2:17
    A+A-

    Nekdanja srbska teniška zvezdnica Ana Ivanović in nemški nogometni reprezentant Bastian Schweinsteiger sta po devetih letih skupnega življenja pred sodiščem dokončno sklenila razvezo zakona. Postopek je potekal daleč od oči javnosti, brez medijske pozornosti, pri čemer sta se nekdanja partnerja dogovorila, da bo skupno premoženje preneseno na njune otroke. Kot razlog za razhod so navedene »nepremostljive razlike«. Skrbništvo nad otroki bo deljeno, Ani pa je pripadla hiša, v kateri že živi s sinovoma.

    image_alt
    Družina Trump dočakala obisk, Janja Garnbret na filipinskih plažah

    Oba sta obdržala premoženje, ki sta ga ustvarila pred sklenitvijo zakonske zveze. Ana Ivanović je pred poroko zaslužila približno 20 milijonov evrov, pri čemer je zaščitila okoli deset milijonov evrov na osebnih računih. Bastian Schweinsteiger je imel premoženje, ocenjeno na 90 milijonov evrov, večinoma naloženo v nepremičnine.

    Veliko skupnega premoženja

    Ana in Bastian imata kar nekaj skupnega premoženja. V avstrijskem Westendorfu sta zgradila 400 kvadratnih metrov veliko hišo, vredno 3,5 milijona evrov. Ana je že pred poroko posedovala vilo na Mallorci, ki sta jo kasneje skupaj prenovila; posest obsega 950 kvadratnih metrov z bazenom, petimi spalnicami in teniškimi igrišči. Ocenjena vrednost znaša 6,5 milijona evrov. Par je bil lastnik tudi jahte, vredne približno 400.000 evrov, namenjene zasebnim družinskim potovanjem.

    S skrbno zasnovanim dogovorom sta nekdanja teniška zvezdnica in nekdanji nemški reprezentant torej razvezo izpeljala brez sodnih sporov in javnih konfliktov. Njuno skupno bogastvo je zaščiteno v korist otrok, medtem ko sta vsak ohranila nadzor nad premoženjem, pridobljenim pred poroko.

