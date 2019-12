FOTO:Analiza lige prvakov: Oblak in Iličić lahko napadeta tudi Kampla

Brez klubov iz Turčije, Švice, Ukrajine, Portugalske, ...

Na vrhu lestvice strelcev kotira Robert Lewandowski. FOTO: Delo

Robert Lewandowski je zabil največ golov. FOTO: Reuters



Ronaldo unovčil oddih Messija

Jan Oblak bo vnovič igral v osmini finala najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. FOTO: AFP

Statistična analiza nogometne lige prvakov 2019/20 razkriva vnovično prevlado najboljših klubov in nogometašev ter najbogatejših ekip. Prvič v zgodovini lige prvakov, kakršno poznamo od zadnje reforme v letu 2003, med 16 najboljšimi ne bo klubov zunaj območjainPredstavniki nogometno najšibkejših držav so se podali v misijo nemogoče že daljnega 25. junija, dva tedna pozneje je krenil na letošnjo evropsko pot tudi slovenski prvak. Štajerce je 13. avgusta ustavil norveški, ki je bil pozneje slabši od. Zagrebčani so bili del velike zgodbe o uspehu, del klubov, ki so v ligi prvakov 2019/20 odigrali 96 od 125 tekem, pri tem pa ponudili navijačem 308 golov oziroma 3,21 gola na tekmo.Na tej poti od 17. septembra do 11. decembra so gledalci videli popolno prevlado klubov iz nogometno najrazvitejših držav. V osmino finala – to tekmovalno sito je UEFA uvedla v sezoni 2003/04 – so napredovali po štirje španski in angleški klubi, po trije nemški in italijanski ter dva francoska kluba. V minuli sezoni sta denimo obogatila druščino predstavnikain, še eno sezono prej klubi izin Portugalske, ... Osmina finala je zajela največ držav v sezoni 2015/16, ko so ob silah antante iskale svoj prostor pod soncem ekipe iz Rusije, Belgije, Nizozemske, Ukrajine in Portugalske. Ali drugače: v osmini finala bo igrala večina moštev z najdražjim igralskim kadrom na stari celini. V izločilnih bojih bo nastopilo prvih enajst klubov s te lestvice, ob njih pa tudi 13., 14. in 15. ekipa. Skupna vrednost kadra v ligi prvakov znaša, milijardo presegajo lein. Zunaj šestnajstih najbogatejših v Evropi kotirata le dva udeleženca ponedeljkovega žreba v Nyonu:(18.) in(20.), ki sta nadomestila(12.) in Leverkusen (16.).V šestih kolih rednega dela LP se je potrdilo še nekaj: najboljši v ligi prvakov igrajo zavzeto. Največ golov je namreč padlo med 76. in 90. minuto (20,1 odstotka), najmanj pa med 1. in 15. ter 16. in 30. minuto (po 12,3 %). Oziroma nazorno: v prvi tretjini igre so zabili 24,7 % golov, med 31. in 60. minuto 31,8 %, v zadnjih pol ure pa 36,7 % vseh golov; v sodnikovih dodatkih obeh polčasov je padlo 6,8 % golov.Tudi v individualnih statističnih prvinah so na vrhu pričakovani obrazi:je drugič zapovrstjo končal na vrhu strelcev po rednem delu LP, Ajaxov draguljje najboljši podajalec, tudiinso večkrat preverjeni plejmejkerji in posledično oddajo največ žog (glej tabelo).Real : Galatasaray 6:0 in Crvena zvezda : Bayern 0:6 sta najvišji zmagi v tej sezoni LP, največ golov je padlo v Londonu (Tottenham : Bayern 2:7, Chelsea : Ajax 4:4) in Salzburgu, kjer je nasedel Genk (6:2). Še nekaj za ljubitelje posesti žoge: Leverkusen je izgubil z Lokomotivom (1:2) kljub razmerju v posesti žoge 70:30 v njegovo korist, v gosteh pa z Atleticom (0:1), čeprav mu je trenerprepustil posest (43:57). Največ navijačev deli primerjava. Portugalec je izkoristil počitek Argentinca zavoljo ligaških derbijev (Sociedad, Real Madrid) in povečal prednost na večni lestvici v ligi prvakov na 14 golov (128:114).Samir Handanović (Inter) je tudi brez Messijevih strelov dvakrat podpisal vdajo Barceloni, v igri za finale v Istanbulu ostajajo trije slovenski nogometaši:in. Oblak in Iličić bosta napadala favorite iz drugega bobna, Kamplov Leipzig kotira v prvem. Možni tekmeciso PSG, Bayern, Liverpool, Leipzig, Valencia in Barcelona, možni tekmecipa PSG, Bayern, Liverpool, Leipzig in ManCity.bi se lahko meril s šesterico: Chelsea, Napoli, Atletico, Atalanta, Tottenham in Real.