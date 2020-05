FOTO:Analiza najboljših v bundesligi: Bayern, Dortmund in Schalke zanesljivo v skupini G20

Zadnji majski torek prinaša največji nemški derbi in ključno tekmo sezone 2019/20 v bundesligi, a tudi spopad najbogatejših nogometnih klubov v 83-milijonski državi. Bayern München in Borussia Dortmund kotirata daleč pred vsemi v nemškem prvenstvu tudi po finančni zmogljivosti in posledično kupni moči. Bayern zaseda četrto mesto na letošnji Deloittovi lestvici najbogatejših klubov, resnično sodi v evropski vrh. Pred njim ležijo le Barcelona, Real Madrid in Manchester United. Nemčija premore še dva kluba v skupini G20 – Borussia kotira na 12., Schalke na 15. mestu po ustvarjenih letnih prihodkih. Deloittova ...