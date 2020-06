FOTO:Analiza premier league: Angleži zabeležili zgodovinski padec prihodkov

Jutri bodo odprli nogometno sezono tudi v angleški premier league.

Otočani bodo z igranjem tekem na praznih štadionih rešili del skrbi.

Odboj prihodkov navzgor načrtujejo že v poslovnem letu 2020/21.



Druga za drugo prihajajo »v eter« nogometne lige po Evropi in ta teden bo napočil čas tudi za serie A in premier league, najmočnejši ligi v Italiji in Angliji, ki sodita med najbolj priljubljene spektakle tudi pri nas.. Ti v zadnjem času računajo promile možnosti, ki jih imajo v boju za naslov prvaka tekmeci Liverpoola, a tudi visoke odstotke v padcu ustvarjenih prihodkov dvajseterice klubov v 1. angleški ligi.Sreda prinaša zaostali tekmiin, od petka do ponedeljka bo šlo povsem zares s tekmami 30. kola (od 38). Morda bo odpravil dvome že nedeljski mestni derbi medin– ob neangleški uri 20.00 –, ko si lahko »gostje« že zagotovijo svoj prvi naslov prvaka po tridesetih letih. Klub s štadiona Anfield ta čas uživa neverjetnih 25 točk prednosti pred ManCityjem.O končnem razpletu angleške sezone v resnici ni dvoma – Liverpoolu ne bi mogla ukrasti naslova prvaka niti legendarnainv svoji najboljši dnevni formi.Bolj negotova se zdi kakršnakoli napoved finančnega položaja klubov v premier league, championship league in nižjih angleških ligah v postkoronskem obdobju. Trdovratni virus, ki so ga prav Angleži sprva podcenili nemara najmočneje med vsemi v Evropi, jim je povzročil veliko škodo v poslovnem letu 2019/20.Po izračunih specializirane hiše Deloitte so klubi v premier league doživeli velik padec prihodkov v poslovnem letu (beri: sezoni) 2019/20, skupaj so ustvarili 857 milijonov funtov manj (953 mio €) kot v prejšnji sezoni (glej tabelo). Seveda gre pri tem za zgodovinski padec prihodkov – to se je zgodilo prvič od ustanovitve premier league v letu 1992.Padec prihodkov je možno razčleniti na dva segmenta. Prvič, del iza tri mesece zavoljo pandemije koronavirusa. Poslovno leto v nogometu tipično traja do konca maja, izjemoma junija. Drugič, del prihodkov so, posledično spremenjenih nakupovalnih navad potrošnikov in drugih povezanih dejavnikov, ki bodo pomenili dolgoročen, torej nepovratni izpad klubskih prihodkov. Intenzivnosti tega »udarca« ni možno izmeriti, prav tako ni možno natančno predvideti njegovih posledic v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju.Tudi načrtovani odboj prihodkov navzgor že v naslednjem poslovnem letu (2020/21) gre predvsem na račun rekordno dolge sezone in števila odigranih tekem. Vse tekme preostanka angleške sezone bodo namreč upoštevali v izračunu za naslednjo sezono, zato je težko oceniti, kdaj bodo klubi spet beležili prihodke kot v obdobju ekspanzivne rasti v času pred pandemijo novega koronavirusa.Povsem razumljivo je, da je želela nadaljevati nogometno sezono večina deležnikov – klubi, nogometaši in mediji. Četudi bodo igrali vse tekme na praznih štadionih, bodo s temkumulativnih prihodkov (390 mio €), kar je zajeten znesek tudi za ligo, v kateri igrajo Liverpool, Manchester City, Manchester United in Chelsea. Pod črto so Angleži trajno izgubili približno 600 milijonov evrov prihodkov zgolj v premier league.Velikosti izziva se zaveda tudi britanska vlada, saj pozna podatek iz svoje davčne blagajne: angleški poklicni nogomet jo je zgolj v poslovnem letu 2018/19 ozaljšal(2,56 milijarde evrov).Na obzorju je dodaten izziv za ta čas najbogatejše nogometno tekmovanje na svetu – brexit., dolgoletni trener Arsenala, danes sodelavecza globalni nogometni razvoj, opozarja: »Prevlada premier league temelji na njeni priljubljenosti zavoljo najboljših igralcev z vsega sveta, predvsem iz Evrope. Če bodo evropski nogometaši dobili status tujca, bi bila s tem usodno prizadeta tudi moč angleških klubov in njihove finance.«