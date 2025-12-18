Ancelotti ni več trener

Prve samostojne vloge trenerje slavnega priimka Davida Ancelottija je bilo konec po petih mesecih. Sin Carla Ancelottija, selektorja Brazilije, in Botafogo sta se razšla, potem ko je klub v brazilskem prvenstvu zasedel šesto mesto s 16 točkami zaostanka za Flamengom in avgustovskim izpadom v osmini finala pokala Libertadores, južnoameriški različici lige prvakov.

Toda rezultati niso bili glavni razlog za slovo mlajšega Ancelottija. Med sestankom z lastniki kluba naj bi se pojavila nesoglasja glede urnika za naslednjo sezono in vloge atletskega trenerja, ki ga je trener želel ohraniti, je zapisala La Gazzetta dello Sport. Za 36-letnega Davida se brazilsko poglavje ni zaključilo, saj je del očetovega reprezentančnega štaba. V naslednjih šestih mesecih se bo osredotočil pripravam za svetovno prvenstvo, prihodnje poletje pa se bo verjetno vrnil na klop.