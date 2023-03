Ancelotti pojasnil, čemu Liverpoolova himna na Bernabeuu

Po koncu povratne tekme osmine finala lige prvakov med Real Maridom in Liverpoolom, na kateri so Španci z 1:0 in skupaj kar s 6:2 odpravili Angleže, je iz zvočnikov štadiona Santiago Bernabeu zadonela legendarna Liverpoolova himna You'll Never Walk Alone.

Gostujoči navijači so bili presenečenji, večina se je pridružila aplavzu, nekateri pa so dvignili obrvi in posumili, da je zadaj provokacija. Nesporazume je razjasnil Realov trener Carlo Ancelotti. »Liverpool je časten, gentlemanski klub. To so naši prijatelji. Pred prvo tekmo so položili rože v spomin na našo legendo Amancia, ki smo nedavno izgubili. Tekmecem smo se želeli oddolžiti na lep način,« je povedal Italijan.

Amancio Amaro Varela je umrl 21. februarja v 84. letu starosti, za Real je med med letoma 1962 in 1976 dosegel 119 golov, eno sezono je bil trener, do smrti je bil častni predsednik kluba.

Carlo Ancelotti zelo spoštuje Liverpool. FOTO: Juan Medina/ Reuters

Pesem YNWA je bila napisana leta 1945 za muzikal Carousel, navijači rdečih pa so posvojili priredbo Liverpoolske zasedbe Gerry and the Pacemakers v 60. letih prejšnjega stoletja. Prepevajo jo tudi navijači Celtica in Borussie Dortmund.