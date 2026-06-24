Ancelotti potrdil: Neymar pripravljen za vrnitev

​Brazilija je od začetka svetovnega prvenstva z nestrpnostjo čakala Neymarjevo vrnitev, zdaj pa je selektor Carlo Ancelotti vendarle potrdil, da je zvezdnik po težavah z mečno mišico nared za zadnji dvoboj skupinskega dela proti Škotski v Miamiju.

Italijanski strateg sicer ni želel razkriti, ali bo 34-letni nogometni virtuoz začel v prvi enajsterici ali bo priložnost čakal na klopi. Jasno pa je, da bi njegov povratek Brazilcem prišel še kako prav na tekmi, na kateri lahko vsak gol odloča v boju z Marokom za prvo mesto v skupini.

Ancelotti: Neymar je na voljo

Neymar se je v reprezentanco vrnil po skoraj treh letih odsotnosti, vendar na letošnjem mundialu še ni stopil na igrišče. Pred začetkom prvenstva je namreč utrpel poškodbo mečne mišice, zaradi katere je izpustil uvodni tekmi z Marokom in Haitijem. Po tednu treningov je zdaj znova pripravljen pomagati ekipi.

»Neymar je na voljo. Ta teden je dobro treniral in lahko pomaga ekipi,« je poudaril Ancelotti.

Ko so ga vprašali, koliko minut bi lahko odigral, se je selektor najprej pošalil: »Veste, tudi jaz lahko hodim 90 minut.« Nato je v resnejšem tonu dodal, da je Neymar v dobrem stanju in da se je med pripravami ekipi priključil z zelo resnim pristopom.

Carlo Ancelotti se je ob vprašanju o Neymarjevi uvrstitvi v prvo enajsterico na novinarski konferenci najprej pošalil. FOTO: Paul Childs/Reuters

»Zelo smo veseli, da je spet z nami. Je igralec izjemne kakovosti, ki lahko pomaga ekipi. Tudi kadar ne igra, prinaša izkušnje, poznavanje igre in veliko pomeni mlajšim igralcem,« je dodal Ancelotti.

Povratek v pravem trenutku

Brazilci so prvenstvo odprli z remijem proti Maroku, nato pa Haiti premagali s 3:0. Z zmago nad Škotsko bi si zagotovili napredovanje v izločilne boje, Neymarjeva vrnitev pa bi bila za petkratne svetovne prvake dragocena spodbuda pred odločilnim delom turnirja. Še toliko bolj, ker bo Ancelotti zaradi poškodbe stegenske mišice že pogrešal Raphinho.

Tudi Škoti se dobro zavedajo, kaj lahko prinese Neymarjeva vrnitev na igrišče. Selektor Steve Clarke ga je označil za ikono in enega največjih zvezdnikov sodobnega nogometa, ki lahko spremeni potek tekme tudi ob vstopu s klopi.