Ancelotti: Tako neusmiljene odpovedi nisem doživel nikjer

Prihodnji teden, in sicer 1. oktobra, bo izšla avtobiografija enega najbolj cenjenih in uspešnih nogometnih trenerjev na svetu – Carla Ancelottija. Sedanji selektor brazilske reprezentance se je uveljavil tako na igrišču kot ob njem, nazadnje je deloval pri slovitem madridskem Realu, pri katerem se je v trenerskem stolčku podpisal pod tri lovorike lige prvakov.

Vodil je še Milan, pri katerem je tudi kot igralec osvojil dva evropska naslova, Juventus, Chelsea, PSG in Bayern, na katerega pa ni ohranil lepih spominov. In o tem se je razpisal, kot so razkrili pri nemškem tabloidu Bildu, v omenjeni knjigi.

»Bundesligo smo osvojili s 15 točkami prednosti, kar je pet točk več, kot jih je Pep Guardiola z Bayernom zbral pred tem v dveh sezonah skupaj. Ko pa smo izgubili s PSG v rednem delu lige prvakov z 0:3, me je klubsko vodstvo označilo za krivca in odslovilo. To je bila najbolj neusmiljena odpoved, kar sem jih doživel kot trener,« je zapisal 66-letni Italijan.