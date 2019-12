Ancelottiju kljub visoki zmagi noga pri Napoliju

Neapelj

Pripravljeni kovčki

AFP Strateg Neapljevih nogometašev se je od varovancev poslovil že na igrišču.

- Italijanski nogometni prvoligaš Napoli je pozno sinoči odpustil trenerja, potem ko je neapeljski klub prišel do prve zmage na zadnjih desetih tekmah. Napoli je doma v ligi prvakov s 4:0 premagal Genk in se prebil med šestnajst najboljših ekip v Evropi, kar pa vseeno ni bilo dovolj, da bi Ancelotti obdržal službo.Neapeljski klub je odločitev objavil nekaj ur po zmagi v ligi prvakov, s katero je Napoli končal črn niz devetih zaporednih tekem brez zmage v različnih tekmovanjih."Prijateljstvo in medsebojno spoštovanje med klubom, njegovim predsednikomin Carlom Ancelottijem ostajata enaka," je klub na kratko sporočil prek twitterja.Ancelotti je že v ponedeljek pred torkovo tekmo lige prvakov sporočil novinarjem, da ima "trener kovčke vedno pripravljene", tako da so se pojavila ugibanja, ali bo 60-letni trener odstopil, kar je sam ostro zanikal: "Odstop? Še nikoli v karieri nisem odstopil in tudi tokrat ne bom. O moji prihodnosti pri Napoliju bo odločalo klubsko vodstvo."Ancelotti, ki je kot trener trikrat osvojil ligo prvakov, dvakrat z Milanom in enkrat z Real Madridom, je julija lani na trenerskem stolčku nasledil. Lani je Napoli popeljal do drugega mesta v serie A, med 16 najboljših moštev v LP pa se lani v boju s poznejšim zmagovalcem Liverpoolom niso prebili zaradi slabše gol-razlike.Prvi favorit za naslednika Ancelottija je nekdanji trener Milana