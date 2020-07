Atalanta nad Bologno ...



Današnji dan prinaša tri nogometne tekme s slovenskimi legionarji. Prvi bodo krenili v boj nogometaši Toronta in New Englanda, pri katerem si služi kruh branilec. Občasni slovenski reprezentant se je učvrstil v obrambi kluba iz Bostona. Včeraj je oddelal drugo tekmo te sezone tudi, igral vseh 90 minut za njegov Chicago Fire, toda z 2:0 je bil boljši San Jose.Zvečer bo gotovo zanimiva tekma med Atalanto in Bologno, četudi brez, ki ga črno-modri varčujejo za evropski spopad s PSG. Zadnji med Slovenci bo začel loviti nov(e) gol(e). Dve koli pred koncem portugalskega prvenstva Sporting zaseda tretje mesto z dvema točkama več od Brage. To bi veljalo zadržati, saj bi si Lizbončani tako zagotovili evropsko ligo brez igranja mučnih kvalifikacij.