Andraž Šporar drevi za gol ali dva, nato na počitnice in ...

Za evropsko pomlad še Verbič in Blažič

- Še 90 minut, nato pa na zaslužen odmor in trg delovne sile. Tako je pred današnjo zadnjo tekmo v evropski ligi navijačem slovaškega nogometnega prvaka Slovana namignil najboljši strelec. Možnosti za napredovanje v šestnajstino finala Slovan nima več, a 25-letni Ljubljančan še ni rekel, da ima dovolj.»Slovanu se zahvaljujem, dal mi je priložnost in mi vrnil veselje do nogometa, kar sem potrdil z goli. Proti Bragi želim zabiti še gol in se nato odpraviti na počitnice,« je povedal Šporar, z 12 goli prvi strelec slovaškega prvenstva, s štirimi pa šesti najboljši v EL.Pri slovaškem klubu, pri katerem je viden član moštva še drugi Olimpijin otrok, se o prihodnosti Slovenca še niso izrekli, a tako vroč Šiškar še ni bil. Njegov zastopnikima polne roke dela, saj je klubov, ki so pokazali zanimanje zanj, veliko. Tudi za Šporarja je skušnjava velika. Na Slovaškem je oživil svojo kariero, zdaj je morda napočil trenutek za nov izziv in korak na višjo stopnico. Previdnost ne bo odveč, nekoč se je že opekel, saj je njegov prestop k Baslu narekoval denar. Tudi zdaj bo, čemur se ni mogoče izogniti, saj bo Slovan bržkone iztržil rekordno odškodnino, vendar je zrelejši Šporar v položaju, da lahko sam izbere, kje in za koga bo igral.Kakšno bo slovensko slovo od evropskega leta 2019? Zainje bilo leto odlično, njun Apoel se je že uvrstil v šestnajstino finala, zato bo zadnje dejanje skupinskega dela le za dodaten zaslužek. Mariborčan in Prevaljčan sta edina slovenska nogometaša, ki sta že podaljšala evropsko sezono v novo leto. Med drugimi sta blizu(Dinamo Kijev) in(Ferencvaros). Ukrajinski velikan ni odvisen le od sebe. Če bo Malmö v skandinavskem derbiju premagal København, ne bo dovolj niti zmaga nad Luganom, pri katerem bi po vrnitvi na igrišče zaradi poškodbe lahko igral. Madžarski prvak ima vse v svojih nogah. Gostuje pri mariborskem krvniku Ludogorcu in bo napredoval, če bo zmagal.z moskovskim CSKA ins St. Etiennom sta brez možnosti za napredovanje.