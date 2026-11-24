Po reprezentančnem premoru se na evropske zelenice vrača liga prvakov, ki prinaša novo poglavje boja za najboljša izhodišča pred izločilnimi boji. Današnji spored ponuja več privlačnih obračunov, v ospredju bodo dvoboji Arsenala z Borussio Dortmund, Manchester Cityja z Napolijem in madridskega Reala s PSV. Slovenski pridih bo imela tekma v Bratislavi, kjer bosta Andraž Šporar in Kenan Bajrić s Slovanom pričakala Betis. Kdo je bližje zmagi in kje se skrivajo najbolj zanimive stavne priložnosti?

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1. Arsenal – Borussia Dortmund : Arsenal v ligi prvakov ne pozna poraza, na domačem igrišču je izrazito nevaren. Dortmund je prevzel vodstvo v bundesligi in prihaja v London samozavesten, toda na gostovanjih pri angleških klubih ima tradicionalno težave. Londončani bodo pogrešali vratarja Davida Rayo in Bukaya Sako, vprašljiv je tudi nastop Dortmundovega napadalca Serhouja Guirassyja. Kljub odsotnostim ima Arsenal več kakovosti in širši kader. Pričakovati je zahtevno tekmo, v kateri bi lahko odločila domača učinkovitost. Napoved: 1.

Šporar in Bajrić proti Betisu

2. Manchester City – Napoli : Manchester City v angleškem prvenstvu ni najbolj prepričljiv, vendar v ligi prvakov stopnjuje formo. Erling Haaland je zadel na vseh štirih evropskih tekmah sezone in bo osrednja nevarnost za italijansko obrambo. Napoli je po štirih kolih zbral le tri točke, posebej boleč je bil poraz proti Portu z 1:4. Posebno zgodbo prinaša vrnitev Kevina De Bruyneja na Etihad. Gostitelji imajo občutno prednost v napadalni kakovosti, zato je domača zmaga najbolj logična izbira. Napoved: 1.

3. Real Madrid – PSV Eindhoven : Real Madrid je dobil vse štiri dosedanje tekme lige prvakov, dosegel 13 golov in sodi med glavne favorite tekmovanja. PSV je zbral štiri točke, edino zmago pa dosegel na zahtevnem gostovanju pri Portu. Nizozemci igrajo pogumno in napadalno, kar bi jim v Madridu lahko povzročilo precej težav. Gostitelji imajo izrazito premoč v individualni kakovosti, predvsem pa znajo kaznovati odprt prostor. Pričakovati je živahen dvoboj z več priložnostmi in vsaj tremi goli. Napoved: 1 in več kot 2,5 gola.

Andraž Šporar (desno) bo poskušal zabiti kakšen gol. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters