Andraž Šporar je nazaj, Jaka Bijol neuspešen

Na evropskih nogometnih zelenicah so bili tudi v minulih dneh zelo dejavni slovenski nogometaši. Jaki Bijolu z Leedsom ni uspelo odščipniti točk Manchester Cityju, tudi Žan Vipotnik v drugi angleški ligi tokrat ni zadel. Na največjem slovaškem derbiju je najbolj navdušil Andraž Šporar, Atletico Madrid Jana Oblaka pa je s težavami prišel do zmage proti Oviedu.

Manchester City je le stežka z 1:0 premagal Leeds in se tako na lestvici angleške premier lige ohranja pritisk na vodilnega Arsenala. Junak srečanja je bil Antoine Semenyo, ki je bil natančen v sodnikovem dodatku prvega polčasa, v zaključku tekme pa je Leeds močno pretil vratom sinje modrih, a ni prišel do izenačujočega zadetka.