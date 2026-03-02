  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Andraž Šporar je nazaj, Jaka Bijol neuspešen

Nogomet: V tujih ligah so te dni odlično igrali nekateri slovenski nogometaši. Andraž Šporar junak slovaškega derbija.
Jaka Bijol se je ob svojem prvem stiku z žogo le držal za glavo, ko je prav z njo sprožil mimo vrat. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Galerija
Jaka Bijol se je ob svojem prvem stiku z žogo le držal za glavo, ko je prav z njo sprožil mimo vrat. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
Matic Rupnik
2. 3. 2026 | 05:00
2. 3. 2026 | 10:44
4:02
A+A-

Na evropskih nogometnih zelenicah so bili tudi v minulih dneh zelo dejavni slovenski nogometaši. Jaki Bijolu z Leedsom ni uspelo odščipniti točk Manchester Cityju, tudi Žan Vipotnik v drugi angleški ligi tokrat ni zadel. Na največjem slovaškem derbiju je najbolj navdušil Andraž Šporar, Atletico Madrid Jana Oblaka pa je s težavami prišel do zmage proti Oviedu.

Manchester City je le stežka z 1:0 premagal Leeds in se tako na lestvici angleške premier lige ohranja pritisk na vodilnega Arsenala. Junak srečanja je bil Antoine Semenyo, ki je bil natančen v sodnikovem dodatku prvega polčasa, v zaključku tekme pa je Leeds močno pretil vratom sinje modrih, a ni prišel do izenačujočega zadetka.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Zadetek v polno

Gledališče sanj spet slavi junaka Benjamina Šeška (VIDEO, FOTO)

Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško je bil mož odločitve ob zmagi Manchester Uniteda proti Crystal Palaceu. Prvič v prvi postavi pod Michaelom Carrickom.
Peter Zalokar 1. 3. 2026 | 17:03
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Legendarni derbi

Nemški der klassiker tokrat v rdeče-beli barvi

V nemški bundesligi je za nami največji derbi med Bayern Münchenom in Borussio Dortmund. Na zanimivem dvoboju se tokrat veselijo Bavarci.
28. 2. 2026 | 20:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier liga

Manchester City preko Bijola in druščine vse bližje vrhu lestvice

V angleški premier ligi so za nami zanimivi obračuni, na katerih so deževali zadetki. Liverpool brez težav, zdrs Newcastla. City trudoma prek Leedsa.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

»​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

     V živo: Izrael razkril, kdo bo njihova naslednja tarča

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
2. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Modra kraljica Šumadije

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Jaka BijolAndraž Šporarnaši na tujem

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Magazin  |  Potovanja
Eskalacija na Bližnjem vzhodu

Napad na Iran povzročil največjo motnjo v letalskem prometu po pandemiji

Letališča na Bližnjem vzhodu so zaradi lege med najbolj obleganimi na svetu, samo na mednarodnem letališču v Dubaju so lani našteli 95 milijonov potnikov.
Simona Bandur 2. 3. 2026 | 11:40
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Policija

Policijskemu sindikatu prekipelo, napovedal je stavko

Zahtevajo sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost javnega reda in varnosti.
2. 3. 2026 | 11:33
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Na drugem turnirju evropske serije v Avstraliji je Ana Belac zasedla 8. mesto, Pia Babnik je bila 26.
2. 3. 2026 | 11:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Prižgana luč pred hišo: večja varnost ali lažen občutek zaščite?

Mnogi luč na dvorišču pustijo prižgano zaradi občutka varnosti, a strokovnjaki pravijo, da to ni vedno najbolj pametna rešitev.
Kaja Berlot 2. 3. 2026 | 11:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (2. 3.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 2. 3. 2026 | 10:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Golf

Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Na drugem turnirju evropske serije v Avstraliji je Ana Belac zasedla 8. mesto, Pia Babnik je bila 26.
2. 3. 2026 | 11:10
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Prižgana luč pred hišo: večja varnost ali lažen občutek zaščite?

Mnogi luč na dvorišču pustijo prižgano zaradi občutka varnosti, a strokovnjaki pravijo, da to ni vedno najbolj pametna rešitev.
Kaja Berlot 2. 3. 2026 | 11:02
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Fotografije dneva (2. 3.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Dejan Mijović 2. 3. 2026 | 10:27
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Kultura, glasba in šport skozi vse leto

Zagreb, mesto, ki osvaja

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Pical Resort

Novo poglavje razkošja na jadranski obali

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo