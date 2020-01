Andraž Šporar na Portugalskem izpustil pripravništvo (VIDEO)

Vsi skupaj vredni 1,2 milijarde, Sporting 200 milijonov

Vrhunski šport pozna številne zgodbe o (ne)uspehu, številna razočaranja in presenečenja. Tudije opozoril nase Portugalce veliko prej, kot je pričakoval. »Unovčil« je smolo brazilskega soigralca v konici napada in dobil priložnost za igro že v 15. minuti tekme Sportinga z Maritimom.»Ob vstopu v igro sem se počutil kar dobro. Zadovoljen sem, upoštevaje dejstvo, da sem prvič oblekel majico Sportinga. Seveda nisem pričakoval, da bom zaigral tako hitro, toda trener me je angažiral, potem ko se je poškodoval napadalec,« je sporočil s Portugalske Šiškar, ki bo konec februarja dopolnil 26 let.Da »Špoki« ni bil predviden za igro, je jasno ob podatku, da je šele tik pred tekmo dobil bitko z mučnimi želodčnimi težavami, ki so mu gotovo pobrale del nujne energije za uspešen krst v portugalskem prvenstvu. »«, ki nosi ime po tamkajšnjem multimedijskem, premore 1,2 milijarde evrov vreden igralski kader v, Sportingov po prihodu Šporarja velja okroglih 200 milijonov evrov.Klub s– zadnjo tekmo na objektusi je ogledalo 12.798 navijačev – resda ne kotira tako visoko, kot bi si želel in kot je nekoč že bil. Leži na tretjem mestu, velikih 19 točk za vodilno Benfico in polovico manj za Portom. Omenjeni hegemoni v resnici nimajo tekmeca:je doslej osvojila 37 lovorik,28 in18. Drugih radar uspešnosti ni zaznal …»Trenutno res nismo v prijetnem obdobju, toda kljub temu moramo zmagovati in zbrati čim več točk,« je zatrdil Šporar. Na vprašanje o svojem učinku se ni obotavljal. »Tu sem zavoljo golov, to je naloga vsakega napadalca. Želim zabijati gole tudi v majici Sportinga, toda še pomembnejše so zmage, kakršna je bila ta z,« je s tekmo proti klubu z idiličnega otokazaključil komentar novi »centerfor« portugalskih zeleno-belih. Kdo ve, morda bo v Lizboni takoj dobil v roke pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in bo izpustil pripravništvo ...je namreč odšepal z igrišča zaradi bolečin v desnem kolenu po enem od dvobojev za žogo.Morda so Šporarja res poslali v ogenj v zanj optimalnem trenutku. Sporting je v resnici pravo moštvo združenih narodov, saj v njem deluje, toda kljub temu ne premore veliko klasičnih srednjih napadalcev. Ob nesrečnem Phellypeju, ki igra zunaj prave forme in je morda celo poškodovan, sodi med prvokategornike s št. 9 le novinec Šporar. In Ljubljančan je prišel v klub prav v obdobju, ko mu ne more iti slabše. ZadnjaSportinga datirata v daljni letiKljub izgubljeni bitki za naslov prvaka v sezoni 2019/20 Šporarju v prihodnjih mesecih ne bo zmanjkalo visokih ciljev. Turški klubBB bo pravšnji tekmec Sportinga v(20. in 27. februar), do konca sezone bo nekdanji napadalec Olimpije spoznal tudi portugalska derbija. Tako bo 3. maja obiskal, na katerem domuje Porto, v zadnjem kolu (17. maja) bo gostoval še na drugem koncupri Benfici.Če bi mu uspelo ohraniti zbranost in dobro pripravljenost vse do konca tega obdobja, bi prišel kot nabrušen na spektakularno nogometno tekmo Slovenije s Portugalsko, ki naj bi bila 31. maja v Ljubljani, selektorpa bi lahko okrog njega – in denimoter– še močneje (z)gradil uspešno os slovenske reprezentance.