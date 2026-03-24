  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Andraž Šporar: Na srečo mi gre v gol praktično vse, kar streljam

Slovenska reprezentanca optimistično pričakuje pripravljalni tekmi z Madžarsko in Črno goro v gosteh.
Andraž Šporar (v sredini) uspešno igra za moštvo Slovana iz Bratislave, podobnih predstav se nadeja tudi v dresu reprezentance. FOTO: Leon Vidic
Galerija
STA, R. T.
24. 3. 2026 | 19:00
3:02
A+A-

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro. Napadalec Danijel Šturm je na srečanju z novinarji poudaril, da sta tekmi izjemnega pomena, saj ekipa za naslednje akcije potrebuje novo energijo in dobri nastopi so pri tem ključni.

»Zavladala je nova energija,« je o menjavi Matjaža Keka z Boštjanom Cesarjem na selektorskem mestu povedal Šturm. A le nov selektor še ne pomeni prave spremembe v ekipi. »Največ pomeni, da ekipa začne zmagovati, to da energijo, samozavest in to je najbolj pomembno.«

S tem je Šturm razkril tudi izziv na prijateljskih obračunih. Čeprav taktika še ni postavljena, je sam prepričan o dobri formi. »Moji dnevi, posebej zadnji mesec, so bili fenomenalni. Škoda, ker smo izpadli iz konferenčne lige, a sem s svojimi predstavami, z goli in podajami, zelo zadovoljnem,« meni nogometaš Sigme iz Olomouca.

V ekipi tokrat manjkajo poškodovani vratar Jan Oblak, prvi zvezdnik ekipe Benjamin Šeško in David Brekalo. A v napadu je konkurenca vseeno zelo ostra. Za zabijanje golov se ponuja Andraž Šporar, napadalec Slovana iz Bratislave. »Na srečo mi gre v gol praktično vse, kar streljam. Delam na tem, da bi bil čim dlje v taki formi. To bi si želel potrditi v soboto v reprezentanci.«

V napadu gre v angleški drugoligaški konkurenci letos dobro tudi Žanu Vipotniku. »Z njim sva že pokramljala. Odlično je, da smo v formi. To je zelo pomembno, a treba bo dati gole. Naredil bom vse in verjamem, da tudi vsi drugi v napadu,« je še dejal Šporar.

Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18. uri v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred tem pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0.

Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18. uri v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Madžarska je sicer 41. na svetovni lestvici, Slovenija 57., Črna gora pa 82.

Več iz teme

nogometslovenska reprezentancaAndraž ŠporarDanijel ŠturmNNC Brdo pri Kranju

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Razno
Vredno branja

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
23. 3. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Novice  |  Okolje
Vredno branja

Od merjenja do upravljanja: kako podatki spreminjajo trajnost v industriji

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Delo 24. 3. 2026 | 15:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan za energijo in vitalnost

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
24. 3. 2026 | 13:46
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo