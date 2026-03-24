Andraž Šporar: Na srečo mi gre v gol praktično vse, kar streljam

Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na prijateljski tekmi z Madžarsko in Črno goro. Napadalec Danijel Šturm je na srečanju z novinarji poudaril, da sta tekmi izjemnega pomena, saj ekipa za naslednje akcije potrebuje novo energijo in dobri nastopi so pri tem ključni.

»Zavladala je nova energija,« je o menjavi Matjaža Keka z Boštjanom Cesarjem na selektorskem mestu povedal Šturm. A le nov selektor še ne pomeni prave spremembe v ekipi. »Največ pomeni, da ekipa začne zmagovati, to da energijo, samozavest in to je najbolj pomembno.«

S tem je Šturm razkril tudi izziv na prijateljskih obračunih. Čeprav taktika še ni postavljena, je sam prepričan o dobri formi. »Moji dnevi, posebej zadnji mesec, so bili fenomenalni. Škoda, ker smo izpadli iz konferenčne lige, a sem s svojimi predstavami, z goli in podajami, zelo zadovoljnem,« meni nogometaš Sigme iz Olomouca.

V ekipi tokrat manjkajo poškodovani vratar Jan Oblak, prvi zvezdnik ekipe Benjamin Šeško in David Brekalo. A v napadu je konkurenca vseeno zelo ostra. Za zabijanje golov se ponuja Andraž Šporar, napadalec Slovana iz Bratislave. »Na srečo mi gre v gol praktično vse, kar streljam. Delam na tem, da bi bil čim dlje v taki formi. To bi si želel potrditi v soboto v reprezentanci.«

V napadu gre v angleški drugoligaški konkurenci letos dobro tudi Žanu Vipotniku. »Z njim sva že pokramljala. Odlično je, da smo v formi. To je zelo pomembno, a treba bo dati gole. Naredil bom vse in verjamem, da tudi vsi drugi v napadu,« je še dejal Šporar.

Slovenci se bodo z Madžarsko merili 28. marca ob 18. uri v Budimpešti. Ekipi se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred tem pa še dve s po 2:1 in eno z 1:0.

Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18. uri v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Madžarska je sicer 41. na svetovni lestvici, Slovenija 57., Črna gora pa 82.