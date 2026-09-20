Andraž Šporar navdušil Bratislavčane

Sobota je slovenskemu nogometu v tujini prinesla dva gola in več zelo različnih zgodb. Osrednji junak je bil Andraž Šporar, ki je z dvema goloma obrnil tekmo Slovana pri Komárnu in bratislavskemu klubu po treh prvenstvenih tekmah brez zmage vrnil poln izkupiček.

Šporar je v Komárnu začel in ostal na igrišču do konca. Slovan je ob odmoru zaostajal z 0:1, nato pa je slovenski napadalec v 50. minuti izenačil in v 86. minuti z drugim golom odločil tekmo za 2:1. Njegov večer bi bil lahko še učinkovitejši: še dva gola so mu po posredovanju VAR razveljavili zaradi prepovedanega položaja, ob tem je zatresel tudi okvir vrat. Slovan je z zmago prekinil niz treh prvenstvenih tekem brez polnega izkupička.

Šporar ni bil povsem zadovoljen z igro

Šporar tudi po tekmi ni bil povsem zadovoljen z igro. »V prvem polčasu smo igrali zelo slabo, v drugem smo dodali energijo,« je ocenil za TV Dajto in dodal, da mora Slovan igrati bolje. Zase pa je lahko imel manj pripomb: z dvema goloma je bil nesporni igralec tekme in v prvenstvu nadaljeval dobro strelsko obdobje.

Erik Janža in Dominik Szoboszlai FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Na Poljskem je Gašper Tratnik z Motorjem iz Lublina remiziral 0:0 z vodilnim Górnikom Zabrzejem. Slovenski vratar je branil vseh 90 minut ter vpisal novo tekmo brez prejetega gola. Górnik je v prvem polčasu dvakrat zadel okvir vrat, v 89. minuti pa je Tratnik ustavil še nevaren strel Ondřeja Zmrzlega z razdalje. Erika Janže pri Górniku ni bilo v zapisniku.

Zmagovalni niz je nadaljeval tudi Nino Žugelj. IFK Göteborg je v gosteh premagal Brommapojkarno z 1:0, edini gol je v 51. minuti dosegel Alexander Simmelhack. Žugelj je začel na desnem krilu in igral do 78. minute, ko ga je zamenjal Kolbeinn Thordarson. Ostal je brez gola, asistence in kartona, Göteborg pa je dosegel četrto zaporedno prvenstveno zmago.

Na Hrvaškem sta nastopila dva Slovenca. Gregor Sikošek je za Varaždin začel proti Osijeku, v 28. minuti prejel rumeni karton in ob polčasu ostal v slačilnici. Varaždin je tekmo končal z 0:0 in ohranil mrežo nedotaknjeno. Rene Hrvatin je pri Istri 1961 proti Gorici igral do 73. minute. Puljčani so po njegovem odhodu prejeli odločilni zadetek in izgubili z 0:1.

V Izraelu je Ester Sokler z Maccabijem iz Tel Aviva nadaljeval stoodstotni prvenstveni začetek. Maccabi je pri Maccabiju Netanyi zmagal z 2:1, Sokler pa je začel v konici napada in igral do 63. minute. V prvem polčasu se je znašel sam pred vratarjem, vendar mu je ta strel ubranil.

Selektor slovenske reprezentance Boštjan Cesar bo v ponedeljek zbral jato na Brdu pri Kranju. FOTO: Leon Vidic

Na Cipru je Vid Belec branil vseh 90 minut za APOEL pri remiju 2:2 z Apollonom. Domači so zadeli v 6. minuti, drugi gol pa je padel po avtogolu Konstantinosa Laifisa. APOEL je dvakrat izenačil, drugič z enajstmetrovke.

Nekateri na klopeh ali na tribuni

V serie A je Sandi Lovrić celotno tekmo Udineseja proti Cagliariju presedel na klopi. Furlani so doma izgubili z 0:1. V Franciji je bil Srđan Kuzmić med rezervisti Lorienta ob porazu z 1:2 pri Le Mansu in ni vstopil. Tudi Mitja Ilenič, ki se je po predčasno končani posoji pri Rakówu vrnil v New York City FC, je ostal na klopi v mestnem derbiju z New York Red Bulls; tekma se je po slovenskem času začela že 19. septembra, NYCFC pa je izgubil z 0:1.

Med preverljivimi odsotnostmi izstopajo tri. Kenan Bajrić je pri Slovanu še vedno manjkal zaradi manjše mišične poškodbe; trener Yaya Touré je njegovo vrnitev napovedal po reprezentančnem premoru. Marcel Ratnik zaradi poškodbe stopala ni igral za Al Ain, ki je v ligaškem pokalu izgubil z 2:3 pri Al Waslu; po poročanju medijev naj bi bil odsoten približno dva meseca. Žan Bešir je zaradi kazni po rdečem kartonu izpustil zmago Dundeeja z 2:1 nad Motherwellom.