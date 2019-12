FOTO:Andraž Šporar: Novo leto, nov slovenski milijonar

Tim Matavž je zrežiral dva gola Vitesseja za zmago v Twenteju.

Hrvati do 31. januarja, Rusi vse do 1. marca

Zajc naj bi počival do dva meseca

Nogomet ne piše le srečnih zgodb, o čemer se je konec tedna prepričal tudi slovenski reprezentant Miha Zajc. Na treningu Fenerbahčeja je začutil bolečine v gležnju, podroben pregled je razkril poškodbo vezi, zaradi česar bo 25-letni Šempetrčan oddaljen z zelenic – po uradnem sporočilu kluba – od 6 do 8 tednov. Zajcu v Istanbulu ni šlo tako dobro kot pri Olimpiji in Empoliju, v tej sezoni je v majici Fenerbahčeja preživel na igrišču 259 minut: v turškem prvenstvu je igral trikrat (0+0), v tamkajšnjem pokalu dvakrat (1+0). Zajc je v dogovoru s selektorjem Matjažem Kekom pozimi želel v klub, v katerem bi redno igral, zato je njegova smola še večja, saj so želeli uslišati njegov predlog tudi Turki, s katerimi ima sklenjeno pogodbo do junija 2023.

Slovan izbira med snubci, Celtic bi odštel 8 mio €

7 milijonov funtov

(8,4 mio €) naj bi bil Celtic pripravljen plačati Slovanu za Andraža Šporarja

Ne zgodi se pogosto, da bi se v tujini merila med seboj napadalca slovenske nogometne reprezentance, še manjkrat se primeri, da bi šlo za slovenski dvoboj v kakšni od močnejših lig. Konec tedna sta se Tim Matavž inudarila na Nizozemskem, merjenje moči pa je zanesljivo pripadlo tri leta starejšemu Primorcu.Vitesse je zmagal na gostovanju v Twenteju s 3:0, drugi in tretji gol je zrežiralMatavž, ki je nazadnje dobro opozoril nase tudi v majici slovenske reprezentance na Poljskem, kjer ga je v Varšavi v 89. minuti tekme zamenjal prav Vučkić. Slednjega so za prikazano ocenili z oceno 5, Matavž je prejel oceno 6,5.Njun učinek v nizozemskem prvenstvu je v resnici podoben, čeprav igrata v različno ambicioznih klubih. V ligi z milijardo evrov vrednim igralskim kadrom(31 mio €) običajno kotira višje kot(19 mio €). Za primerjavo tržna vrednost kadra slovenskih klubov (vir: Transfermarkt):14,2,9,1,7,4 milijona evrov … Vučkić je v tej sezoni zabil osem golov in primaknil eno podajo za gol, tovrsten izkupiček Matavža je 6+4. Nizozemci bodo letos igrali še eno kolo konec tega tedna in si nato vzeli prosto do 17. januarja.Še dlje bodo »počivali« v nekaterih drugih nacionalnih prvenstvih, v katerih si služijo nogometni kruh slovenski legionarji. Zadnje letošnje kolo so že igrali na Hrvaškem, kjer se je Rijeka naposled pridružila Dinamu tik pod vrhom, kar je dobrodošla ozimnica za slovenskega trenerja. Hrvati bodo igrali naslednje kolo že 31. januarja, saj želijo končati prvenstvo prej tudi zavoljo priprav na vseevropsko prvenstvo leta 2020.Ukrajinci, pri katerih domuje, bodo igrali 22. februarja, slovenski reprezentant pa svojega zadnjega dejanja v letu 2019 ne bo ohranil v lepem spominu. V sodnikovem dodatku tekme na skrajnem severu Ukrajine v Černihivu je zapravil strel z bele točke, ki resda ni bil usoden: Dinamo je že vodil z rezultatom 1:0. Še daljši zimski premor bodo imeli Rusi, pri katerih igra pet slovenskih nogometašev; nadaljevali bodo 1. marca. Andraž Šporar je prejšnji teden igral zadnjo tekmo v majici, januarja bo zamenjal delodajalca in odšel v drugo državo, Slovaki pa bodo za to iztržili najmanj 8 milijonov evrov odškodnine. Tako je možno sklepati po informacijah, ki so v zadnjih mesecih kapljale v javnost iz različnih držav, konec tedna pa jih je izstrelil v orbito tudi vplivni otoški medijMed možnimi naslednjimi postajamise je pojavil Glasgow oziroma tamkajšnji velikan, ki naj bi po trditvah Daily Maila ponujal Slovanu šest milijonov evrov odškodnine, pripravljen pa se je spustiti v boj – z drugimi klubi v Evropi – do meje sedmih milijonov funtov, kar zneseCelticov trenerželi okrepiti napadalno linijo pred nadaljevanjem izenačenega škotskega prvenstva; zeleno-beli so z včerajšnjo zmago ohranili dve točki prednosti pred mestnim tekmecem Rangers. Daleč najboljši napadalec kluba(francoski reprezentant U-21) je občasno poškodovan, Lennon pa zanj nima alternative. Bomo videli, kam bo zanesla pot Šporarja, saj Celtic ni njegov edini snubec iz zahodnega dela Evrope …