FOTO:Andraž Šporar ob selitev v Torino

Ljubljana

Edinson Cavani bo zabijal gole za Manchester United. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

AFP Ganec Thomas Partey se je iz Ateltica preselil k Arsenalui. FOTO: Paul Ellis/AFP



Stara dama ujela domačega kapitalca

Federico Chiesa je novi član Juventusa. FOTO: Miguel Medina/AFP



V Bayern se je vrnil Douglas Costa

- Peterica največjih nogometnih lig je zaprla prestopni rok. Od vidnejših prvenstev so mogoči le še prestopi na portugalskem, kjer je bil blizu odhoda. Italijanski klub Torino je zanj poslal uradno ponudbo, pri čemer je želel najprej enoletno posojo. Sporting, kamor je Šporar prestopil pozimi, ni sprejel ponudbe,s aj je zahteval takojšnjo plačilo osmih milijonov evrov odškodnine.Med vidnejšimi prestopi v zadnjih urah je bila selitev Atleticovega zveznega igralcak Arsenalu. Vrednost prestopa je 50 milijonov €. Tudi urugvajski veteransi je izbral ugledni klub, po 200 prvenstvenih tekmah za PSG, za katerega je dosegel kar 138 golov, bo najmanj eno sezono igral za Manchester United. Pogodbo je sklenil z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Letna plača bo znašala 11 milijonov evrov, ki se lahko z bonusi poviša še za štiri milijone €.»Manchester United je eden največjih klubov na svetu in v veliko čast je biti tukaj. Zelo se še veselim začutiti vzdušje Old Trafforda, ko bo to seveda varno za navijače," je povedal 33-letni napadalec.Pri Manchestru, ki je slabo štartal v prvenstvo in minulo nedeljo doživel enega od najhujših polomov, ko ga je na Old Traffordu s 6:1 premagal Tottenham sna trenerskem stolčku, so največ kupovali. Iz Bergama (Atalante) so pripeljali nadarjenega 18-letnega zveznega igralca. Atalanta bo takoj zaslužila 25 milijonov evrov, še dodatnih 15 milijonov € bi lahko navrgli bonusi.Na Old Trafford se seli še brazilski branilec. Sedemindvajsetletni nogometaš je bil doslej član Porta, za katerega je skupaj dosegel 26 golov in več kot 50 podaj.V Italiji je Juventus naposled ujel enega od najboljših mladih italijanskih igralcev. Pogodba je nekoliko nenavadna in je prilagojena neugodnim razmeram na trgu. Chiesa bo najprej dve leti posojeni član Juventusa, za kar bo plačal 10 milijonov €. Po dveh letih pa bo 22-letnega italijanskega reprezentanta lahko odkupil za 40 milijonov €, v primeru uspešnih predstav in lovorik pa se bo ta znesek povečal še za 10 milijonov €. Za 15 milijonov € je Roma od Manchester Uniteda le odkupila Angležain z njim sklenila triletno poghodbo.Evropski prvak Bayerna se je tudi zelo potrudil in v zadnjem trenutku pripeljal Španca, Kamerunca, Brazilca, ki se je vrnil po treh letih pri Juventusu, in še FrancozaZa Bayern že igra šest Francozov:inV Leipzig se iz Rima kot posojen igralec italijanske Rome seli 21-letni Nizozemec