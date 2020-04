Andraž Šporar pomagal svojemu nekdanjemu klubu

Bratislava - Slovenski reprezentant Andraž Šporar se uveljavlja v zeleno-belem dresu Sportinga iz Lizbone, ob mestnemu tekmecu Benfici in Portu enemu od treh velikanov portugalske nogometne scene. Iz dneva v dan je bolj priljubljen tudi med privrženci. Toda to zanj ne predstavlja novosti, saj je izjemno priljubljenost občutil že nazadnje v Bratislavi, kjer je zabijal gole za Slovan, največji športni klub na Slovaškem.



Ljubljančan očitno ohranja številna prijateljstva in lepe spomine na deželo pod Tatrami, zdaj se je odločil, da bo v dneh krize, nastale ob širitvi koronavirusa, pomagal svojemu prejšnjemu klubu. V Bratislavi se je namreč začela prodaja vstopnic za virtualno tekmo med Slovanom in Slavio iz Prahe, ki jo bo mogoče spremljati v nedeljo, 3. maja ob 16.30, na Slovanovem kanalu youtube. Na voljo je 43.000 vstopnic v cenovnih razredih od 10 do 100 evrov, Šporar jih je kupil 25. Akciji so se odzvali tudi številni drugi nekdanji asi bratislavskega moštva, dolgoletni reprezentanti Slovaške, denimo Robert Vittek in nazadnje Robert Mak, zdaj pri Konyasporu v Turčiji soigralec Nejca Skubica. Zbrani denar bodo pri klubu namenili osrednji bolnišnici v Bratislavi.



Sicer je pri izbiri dogodka odločal tudi simbolni pomen iz klubske zgodovine. Izvirno gre za tekmo iz sezone 1991/92 v močni češkoslovaški ligi, ko si je Slovan po zmagi s Slavio iz Prage že močno odprl vrata k svojemu 8. naslovu prvaka v skupni federaciji. Na starem štadionu Tehelne Pole, ki se ga dobro spominjajo tudi nogometaši slovenske reprezentance iz kvalifikacij za SP 2010, se je zbralo prek 40.000 gledalcev, junak dneva pa je bil takrat vzhajajoči 19-letni zvezdnik slovaškega nogometa Peter Dubovsky, pozneje član Real Madrida. Zgodnja smrt mu je ob zdrsu v deročo reko med počitnicami na Tajskem, poleti 2000, pri 28 letih prekinila imenitno športno pot.