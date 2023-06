Poskrbeti moramo, da bo močno grmelo tudi v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Andraž Šporar bo močan adut selektorja Matjaža Keka v napadu na tekmah proti Finski (16. t. m.) in Danski (19. t. m.) v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024. Za njim je zelo uspešna prva sezona v Panathinaikosu, kjer je bil s 14 goli najboljši strelec moštva, ki je osvojilo drugo mesto v grškem prvenstvu. Grki so končali sezono že sredi maja, zato je s klubskima soigralcema Benjaminom Verbičem in Adamom Grezdo Čerinom že 21. maja prišel na Brdo pri Kranju, kjer od srede vadi celotna nogometna reprezentanca Slovenije. Ljubljančan je tako ohranil formo in bo kot nabrita šibrovka na tekmah v Helsinkih in razprodanih Stožicah.

Kaj je 29-letni Ljubljančan povedal pred nadaljevanjem kvalifikacij, kako se je znašel v Grčiji, kje mu je bilo doslej najbolj všeč, za koga bo navijal v finalu lige prvakov?