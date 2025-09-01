Andraž Šporar se vrača na prizorišče sreče

Presenečenje! Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar je v Bratislavi in bo današnje priprave za petkovo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Švedski začel kot novi, stari član slovaškega prvaka Slovana. Šporar je pri Slovanu navduševal v letih do 2018 do 2020, v 78 tekmah dosegel 60 golov, potem pa se je za šest milijonov evrov odškodnine preselil nas Portugalsko k lizbonskemu Sportingu.

Šporar, ki je pred pol leta prestopil iz Panathinaikosa v turški Alanyaspor, ni bil prvi kandidat za odhajajočega napadalca Davida Strelca (odhaja v Middlesbrough), temveč njegov reprezentančni kolega Žan Vipotnik. Konjičan je pri Swanseju začel zabijati gole, zato je valižanski klub ustavil njegov odhod.

Kot Olimpijo, je bil tudi Slovan v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov izločil kazahastanski Kairat. V kvalifikacij za evropsko ligo pa je bil boljši še švicarski Young Boys. Slovan, pri katerem že vrsto let igra tudi občasni slovenski reprezentant in Šporarjev vrstnik ter soigralec pri Olimpiji Kenan Bajrić, bo igral v konferenčni ligi.