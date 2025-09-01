  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Andraž Šporar se vrača na prizorišče sreče

    Slovenski nogometni reprezentant je v Bratislavi, kjer bo danes sklenil pogodbo s Slovanom, pri katerem je navduševal v letih od 2018 do 2020.
    Andraž Šporar je letos še drugič zamenjal klub. Po Panathinaikosu in Alanyasporu bo zabijal gole za slovaškega prvaka Slovan. FOTO: Miguel Vida/Reuters
    Andraž Šporar je letos še drugič zamenjal klub. Po Panathinaikosu in Alanyasporu bo zabijal gole za slovaškega prvaka Slovan. FOTO: Miguel Vida/Reuters
    G. N.
    1. 9. 2025 | 08:35
    1. 9. 2025 | 08:37
    1:37
    Presenečenje! Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar je v Bratislavi in bo današnje priprave za petkovo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Švedski začel kot novi, stari član slovaškega prvaka Slovana. Šporar je pri Slovanu navduševal v letih do 2018 do 2020, v 78 tekmah dosegel 60 golov, potem pa se je za šest milijonov evrov odškodnine preselil nas Portugalsko k lizbonskemu Sportingu.

    Šporar, ki je pred pol leta prestopil iz Panathinaikosa v turški Alanyaspor, ni bil prvi kandidat za odhajajočega napadalca Davida Strelca (odhaja v Middlesbrough), temveč njegov reprezentančni kolega Žan Vipotnik. Konjičan je pri Swanseju začel zabijati gole, zato je valižanski klub ustavil njegov odhod. 

    Kot Olimpijo, je bil tudi Slovan v letošnjih kvalifikacijah za ligo prvakov izločil kazahastanski Kairat. V kvalifikacij za evropsko ligo pa je bil boljši še švicarski Young Boys. Slovan, pri katerem že vrsto let igra tudi občasni slovenski reprezentant in Šporarjev vrstnik ter soigralec pri Olimpiji Kenan Bajrić, bo igral v konferenčni ligi.

     

     

     

    Več iz teme

    Andraž Šporar Slovan Bratislava Panathinaikos Sporting Lizbona Kenan Bajrić

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

