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Nogomet

Andraž Šporar: Spet smo se osramotili

Naš napadalec in obenem kapetan uglednega Slovana iz Bratislave pihal od jeze po novem spodrsljaju svojega moštva.
Andraž Šporar je udarni adut in kapetan Slovana iz Bratislave. FOTO: facebook Slovan
Galerija
Andraž Šporar je udarni adut in kapetan Slovana iz Bratislave. FOTO: facebook Slovan
Siniša Uroševič
8. 11. 2026 | 10:08
8. 11. 2026 | 10:45
1:58
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V prihajajočem tednu bodo namesto ligaških preizkušenj pod nogometnim drobnogledom reprezentančni boji v ligi narodov, slovenska izbrana vrsta je pred njenima zadnjima preizkusoma v tem koledarskem letu, doma s Švico (petek) ter v Skopju s S. Makedonijo (ponedeljek). Med tradicionalnimi aduti slovenskega moštva bo tudi napadalec Andraž Šporar.

Ta kapetan bratislavskega Slovana pa pred prihodom na ponedeljkov reprezentančni zbor ni skrival jeze in razočaranja ob novemu spodrsljaju svoje klubske zasedbe. S Trenčinom je namreč Slovan pred 6400 gledalci doma remiziral (2:2). Zdelo se je, da je tekmo za izid 2:1 v 84. minuti odločil Šporarjev gol, nakar je sledilo do konca dvoboja sledilo izenačenje, po katerem se je Slovanov zaostanek za Dunajsko Stredo na vrhu lestvice zvišal na 10 točk ...

Z uglednim bratislavskim klubom Ljubljanćan igra v ligi prvakov. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters
Z uglednim bratislavskim klubom Ljubljanćan igra v ligi prvakov. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

»Spet smo se osramotili. To, kar kažemo na igrišču, ni na ravni Slovana,« je bil v prostoru za pogovore z novinarji po tekmi samokritičen Šporar in dodal: »Hoteli smo igrati v ligi prvakov in zdaj jo imamo. Nazadnje smo na gostovanju v Avstriji prejeli štiri gole, kar je prav tako sramotno! Reprezentančni premor? Ne vem, enkrat smo ga v tej sezoni že imeli, pa se zato nismo nič izboljšali. Dobro, sezona je še dolga, toda takole kot zdaj ne moremo nadaljevati. Če Slovan hoče prodati igralca za pet ali deset milijonov €, ne more tako igrati. Nogometaši trenutno igramo na sramotni ravni.«

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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