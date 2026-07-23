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Nogomet

Andraž Šporar spet v središču pozornosti

Slovenski reprezentant postal kapetan bratislavskega Slovana in prodrl na naslovnico biltena pred sezono – V Gruziji najboljši, nato ga je ustavila poškodba
Andraž Šporar je že vrsto let med udarnimi aduti slovenskega reprezentančnega napada. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
Galerija
Andraž Šporar je že vrsto let med udarnimi aduti slovenskega reprezentančnega napada. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters
S. U.
23. 7. 2026 | 16:10
1:33
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Že dolgo je znano, da je slovenski reprezentant Andraž Šporar med izjemno priljubljenimi igralci največjega slovaškega nogometnega kluba, Slovana iz Bratislave. Pred leti je bil uradno izbran za nogometaša sezone v slovaški ligi, po izkušnjah na Portugalskem, v Angliji in Grčiji in nazadnje Turčiji pa se je letos vrnil k Slovanu, kjer je pred to sezono dobil prestižni kapetanski trak.

V biltenu bratislavskega dnevnika Šport pred sobotnim začetkom sezone v najvišjem ligaškem razredu na Slovaškem so prav slovenskemu asu namenili naslovnico. Obenem je bil Šporar najbolje ocenjeni igralec ob Slovanovi zmagi na uvodni tekmi 2. kola kvalifikacij v Gruziji proti Iberii 1999. Za svoje moštvo, ki je zmagalo z 2:0, je zabil vodilni gol.

Prvi zvezdnik slovaške lige je Slovenec. FOTO: Šport Bratislava
Prvi zvezdnik slovaške lige je Slovenec. FOTO: Šport Bratislava

Nekaj skrbi med številne navijače 32-kratnih državnih prvakov sicer prinaša poškodba, ki jo je staknil v 2. polčasu in zaradi nje predčasno zapustil igrišče, pri klubu pa upajo na skorajšnjo vrnitev udarnega asa. Pohvale za nastop v Gruziji je prejel še en Ljubljančan, Slovanov branilec Kenan Bajrić.

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NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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