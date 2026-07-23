Andraž Šporar spet v središču pozornosti

Že dolgo je znano, da je slovenski reprezentant Andraž Šporar med izjemno priljubljenimi igralci največjega slovaškega nogometnega kluba, Slovana iz Bratislave. Pred leti je bil uradno izbran za nogometaša sezone v slovaški ligi, po izkušnjah na Portugalskem, v Angliji in Grčiji in nazadnje Turčiji pa se je letos vrnil k Slovanu, kjer je pred to sezono dobil prestižni kapetanski trak.

V biltenu bratislavskega dnevnika Šport pred sobotnim začetkom sezone v najvišjem ligaškem razredu na Slovaškem so prav slovenskemu asu namenili naslovnico. Obenem je bil Šporar najbolje ocenjeni igralec ob Slovanovi zmagi na uvodni tekmi 2. kola kvalifikacij v Gruziji proti Iberii 1999. Za svoje moštvo, ki je zmagalo z 2:0, je zabil vodilni gol.

Prvi zvezdnik slovaške lige je Slovenec. FOTO: Šport Bratislava

Nekaj skrbi med številne navijače 32-kratnih državnih prvakov sicer prinaša poškodba, ki jo je staknil v 2. polčasu in zaradi nje predčasno zapustil igrišče, pri klubu pa upajo na skorajšnjo vrnitev udarnega asa. Pohvale za nastop v Gruziji je prejel še en Ljubljančan, Slovanov branilec Kenan Bajrić.