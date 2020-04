Andraž Šporar: To bitko lahko dobimo le v domači karanteni (VIDEO)

Andraž Šporar sodi med najboljše in najbolj priljubljene slovenske nogometaše. Tudi v majici lizbonskega Sportinga se je dobro ujel s soigralci, čeprav je prišel v Lizbono iz Bratislave brez resnih zimskih priprav in čez noč »padel« v začetno enajsterico slovitega kluba v zeleno-beli opravi. Evropejci so prekinili državna prvenstva zaradi pandemije koronavirusa. Kako gledate na položaj nogometaši? Menite, da je prava rešitev igranje tekem na praznih štadionih?Prazni štadioni? To ne bi bilo smiselno. V resnici štadion ni prazen, saj je tam približno 30 igralcev le na igrišču in ob njem, ob njih še varnostniki in drugo ...