Andraž Šporar: Zvrhan koš pozitivne energije

Vedno je tako, da so nekateri reprezentančni nogometaši pod posebnim drobnogledom. Tudi Andraž Šporar, dolgoletni član napada naše izbrane vrste, je med njimi. Kot Ljubljančan in ljubljenec nogometnega občinstva v slovenski metropoli je v Stožicah vedno zelo čustven. Zdaj mu ob odsotnosti poškodovanega Benjamina Šeška pripada vloga naše udarne »devetke«. Tako bo na sobotni večer na tekmi s Kosovom in predvidoma še tri dni pozneje v Stockholmu.

Priljubljeni Špoki ima pri 31 letih že zelo pisano nogometno pot. Tako na klubski sceni kot tudi reprezentančni. Bil je med tistimi slovenskimi junaki, ki so pred dobrim letom branili reprezentančne barve na nepozabnem euru v Nemčiji, z različnimi kvalifikacijskimi izzivi se je soočal že večkrat, zdaj je pred njim najnovejši, v katerem Slovenija lovi točke v Ljubljani in Stockholmu in s tem 2. mesto v skupini, ki ji še ohranja sanje o nastopu na tretjem mundialu doslej.