Andraža Šporarja bo vodil novi trener

Ljubljana

Jorge Silas ni več trener Sportinga. FOTO: AFP

- Portugalski nogometni klub Sporting, za katerega igra slovenski reprezentančni napadalec, se je razšel z dosedanjim trenerjem, so poročali tamkajšnji mediji. Portugalski strokovnjak je odstopil po torkovem domačem prvenstvenem porazu proti Famalicau z 1 : 3.Sporting sicer uradno ni potrdil novice, saj še čaka na končno odločitev glede naslednika, ki bo po poročanju Recorda in drugih portugalskih medijev postal dosedanji trener Brage. Manjka le še usklajevanje podrobnosti o odškodnini trenerskega prestopa, ki jo na Portugalskem ocenjujejo na deset milijonov evrov.Klub Andraža Šporarja sicer v portugalskem prvenstvu zaseda četrto mesto in je 20 točk za vodilnim Portom.