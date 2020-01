FOTO:Andražu Šporarju so sojeni zeleno-beli

Ljubljana

Andraž Šporar (levo) je Portugalce navdušil tudi v evropski ligi, v kateri je enega od petih golov zabil angleškemu Wolverhamptonu, ki velja za najbolj portugalski klub zunaj njenih meja. FOTO: Reuters



Osmi najdražji Sportingov nakup

Pri Sportingu upajo, da so s Šporarjem ujeli »ferrarija« na igrišču. FOTO: Instagram



Šporarjevih štiri leta odraščanja

Na Portugalskem bo Andraž Šporar znova igral v zeleno-belem dresu. FOTO: Roman ŠŠipić/ Delo

- Torkov večerni prihod na lizbonsko letališčeni navdušil vedno na preži portugalskih nogometnih novinarjev. Pogrešali so Šporarjev nasmešek ali dva in več prijaznih besed, toda že jutri bodo najbolj neučakani prišli na svoj račun. Najboljši strelec slovaškega prvaka Slovana bo po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu sklenil štiriinpolletno pogodbo.Domala ves januar se je zapletala saga o njegovem prestopu na Portugalsko k tretjemu najmočnejšemu klubu za lizbonskim velikanom Benfico in Portom. Pogajanja so bila trda (najprej se je javil škotski Celtic) in bodo šele jutri dobila zadnje dejanje, ko bodo predstavniki obeh klubov le potrdili rekordni prestop za Slovana. Za 25-letnega Ljubljančana bo klub iz Bratislave iztržil najvišjo odškodnino v zgodovini slovaškega klubskega nogometa. Tamkajšnji mediji so objavili, da bo Sporting plačal sedem milijonov evrov. Še dodaten milijon bi lahko navrgli bonusi.Z iztržkom je zadovoljen tudi Olimpijin Šiškar iz litostrojskih blokov. Pod vodstvom njegovega znova izjemno spretnega zastopnika, Izolana, ki je pred dvema tednom izpeljal tudi prestopk Parmi, je iztržil dober milijon evrov letne plače.Osemnajstkratni portugalski prvak, ki se je jeseni leta 2014 v ligi prvakov meril tudi z Mariborom (v Ljudskem vrtu je bilo 1:1, v Lizboni je Sporting zmagal s 3:1), je sicer bolj znan po tem, da prodaja najboljše igralce, kot da jih kupuje. Šporarjev nakup je osmi najvišji na klubski lestvici, na kateri je na vrhu Nizozemec, za katerega je Sporting odštel 11,85 milijona €.Šporarjevo selitvijo v Lizbono je narekoval najdragocenejši igralec zdajšnjega moštva. Varovanec najvplivnejšega menedžerja na svetuje v središču pozornosti zaradi pogajanj o prestopu v Manchester United. Mendes in Sporting sta navila odškodnino na 65 milijonov €. Ko se je že zdelo, da je United popustil, je Mendes prav včeraj razkril, da se Unitedu izteka čas in da je vse manj upanja, da bi sprejel Sportingove zahteve.O tem, kako Sporting odlično trži nogometaše, razkriva razmerje med nakupi in prodajo v minuli sezoni. Za nakupe je odštel 32,8 milijona €, od prodaje je iztržil 83,5 milijona €. V tej sezoni je že iztržil 48,6 milijona €, izplačal pa 29,5 milijona €. S Šporarjevim nakupom vred in brez Fernandesove prodaje.Pred natanko štirimi leti je Šporar kot najboljši strelec Olimpije začel svojo legionarsko pot. Z rekordnim prestopom za slovenskega igralca iz SNL – 2,8 milijona € plus 500.000 € za vsak naslov državnega prvaka – je odšel k tedaj najboljšemu švicarskemu klubu Baslu. Nasmihala se mu je odlična vmesna postaja do še večjih in boljših klubov, toda prva izkušnja v tujini se je za Ljubljančana spremenila v kalvarijo. Nezrelost in poškodbe so pustile posledice, poldrugo leto je bil tako rekoč zavrt njegov razvoj, nad njim je obupal tudi Basel. Po dveh letih je bil prisiljen oditi v primernejšo ligo, v kateri si je lahko povrnil samozavest in oživel kariero. Slovan je bil sanjska izbira.