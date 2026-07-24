Italijanska reprezentanca z legendo na klopi v lov na pota stare slave

Nekdanji odlični vezist Andrea Pirlo bo po poročanju zanesljivega nogometnega vplivneža Fabrizia Romana postal novi selektor italijanske nogometne reprezentance. Triinštiridesetletnik je pristal na ustni dogovor z Italijansko nogometno zvezo, uradna potrditev imenovanja pa naj bi sledila v prihodnjih dneh, ko bodo urejene še zadnje formalnosti.

Pirlo naj bi privolil v dolgoročni projekt prenove reprezentance, ki sta mu ga predstavila Paolo Maldini in Leonardo, pomembni imeni italijanskega nogometa, vključeni v oblikovanje nove športne strategije reprezentance. Za svetovnega prvaka iz leta 2006 bo to nov pomemben trenerski izziv. Po koncu izjemne igralske kariere je vodil Juventus, s katerim je osvojil italijanski pokal in superpokal, pozneje pa je deloval še na klopi turškega Fatih Karagümrüka ter nazadnje Sampdorie.

Prva izbira reprezentance je bil sicer Pep Guardiola, ki pa ni sprejel njihove ponudbe. Pred Pirlom bo zahtevna naloga vrnitve azzurrov med evropsko in svetovno elito. Italijani so po naslovu evropskih prvakov leta 2021 doživeli precejšen rezultatski padec, saj so izpustili zadnji dve svetovni prvenstvi, v zadnjih kvalifikacijskih ciklih pa niso izpolnili visokih pričakovanj javnosti.

Pirlo velja za enega največjih italijanskih nogometašev vseh časov. V bogati igralski karieri je z Milanom dvakrat osvojil ligo prvakov, z reprezentanco pa leta 2006 naslov svetovnega prvaka. Za Italijo je zbral 116 nastopov in dosegel 13 golov, slovel pa je predvsem po izjemnem pregledu igre, natančnih podajah in mirnosti v odločilnih trenutkih. Če ne bo nepričakovanih zapletov, bo italijanska nogometna zveza njegovo imenovanje uradno potrdila v prihodnjih dneh.