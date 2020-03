Andrej Ševčenko: Koronavirus je Černobil

Ljubljana - »Zdajšnje razmere so podobne tistim iz obdobja nesreče v Černobilu. Bilo je zelo težko, edina rešitev je bila, da je bilo treba verjeti vladinim odločitvam. Ne smemo delati neumnosti in zapuščati domove. Ne vemo ali imamo virus, mnogi so lahko okuženi in ne kažejo simptomov,« je slikovito primerjal posledice epidemije koronavirusa z nesrečo atomskega reaktorja iz leta 1986 legendarni ukrajinski nogometaš Andrej Ševčenko.



Zaradi katastrofe v Černobilu se je z družino pri devetih letih preselil v glavno ukrajinsko mesto Kijev.



Zdajšnjega selektorja Ukrajine je epidemija koronovirusa ujela v Angliji.



»Deset dni sem že v osamitvi. Kar nam ostane, je da se držimo pravil in zdravnikom dopustiti, da delajo svoj posel. Vsi zdravniki, medicinske sestre, prostovoljci so heroji, je za Sky Sports Italia povedal 43-letni Ševčenko, sicer najboljši strelec reprezentance v zgodovini in drugi najboljši klubski strelec Milana, pri katerem je v letih od 1999 do 2006 osvojil vse, kar je bilo mogoče.