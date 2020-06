Andy Herzog odmrznil pogodbo in se razšel z Izraelom

Ljubljana - Avstrijski trener Andreas Herzog ni več selektor Izraela, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa. Izraelska nogometna zveza je sicer aprila za dva meseca zamrznila pogodbo s Herzogom, nekdanji nogometaš pa se je zaradi položaja v zvezi z novim koronavirusom ter nedoločnosti zveze odločil, da predčasno zapusti klop izraelske izbrane vrste.



Po poročanju Ape je Herzog odločitev argumentiral z besedami, da je »koronska kriza uničila marsikaj od tistega, kar smo v tem času zgradili«. Enainpetdesetletni strokovnjak se je odločil, da si zdaj želi novega izziva.



Izraelska nogometna zveza se je po navedbah Ape nadejala, da bodo lahko Herzoga prepričali, da bi ekipo vodil tudi v jesenskih dodatnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2021, kamor se je reprezentanca prebila po zmagi v skupinskem delu lige narodov leta 2018. Tam bi se morali v polfinalu 8. oktobra pomeriti s Škotsko.



Kasneje je Herzog Izraelce v kvalifikacijski skupini G za nastop na evropskem prvenstvu popeljal do petega mesta tik za četrto Slovenijo. V dveh obračunih proti slovenski izbrani vrsti pa so zabeležili remi (1:1) v Haifi in poraz (2:3) v Ljubljani.



Herzog, sicer nekdanji avstrijski reprezentant ter igralec Werderja in Bayerna v Nemčiji, Rapida v Avstriji ter Los Angeles Galaxy v ZDA, je bil selektor Izraela od 1. avgusta leta 2018.