Angleška nogometna igrišča bodo samevala do 30. aprila

London – Angleška nogometna zveza FA je skupaj s predstavniki klubov v premier league in angleške lige sprejela odločitev, da se prekinitev tekmovanj zaradi pandemije koronavirusne bolezni podaljša do 30. aprila. Za enak korak so se odločili v Belgiji.



V tekmovalnem pravilniku FA sicer piše, da bi se morala sezona končati do 1. junija, vendar so se Angleži dogovorili, da se lahko sezona 2019/20 podaljša za nedoločen čas. Če bo treba, tudi za zaprtimi vrati oziroma pred praznimi tribunami. Takšna možnost za podaljšanje sezone se je odprla z odločitvijo Evropske nogometne zveze, ki je preložila evropsko prvenstvo na leto 2021.

Angeška zveza bo pomagala klubom

Videokonferenca klubov in predstavnikov angleške zveze je potekala tudi v luči informacij, ki zadevajo televizijske prenose. Televiziji BT Sport in Sky bosta zahtevali povračilo denarja z naslova televizijskih pravic, in sicer v višini kar 813 milijonov evrov, če bi se sezona končala predčasno, je v sredo poročal tabloid Sun.



Angleška nogometna zveza je za najbolj prizadete klube, ki se bodo zaradi finančne negotovosti znašli v denarnih težavah, namenila 54 milijonov evrov takojšnje finančne pomoči.