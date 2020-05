Angleška zveza še dolgo ne pričakuje navijačev

London – Greg Clarke, predsednik Angleške nogometne zveze (FA), je priznal, da ne verjame, da bodo navijači kmalu imeli vstop na štadione. Ob tem je dodal, da bi lahko zveza zaradi novega koronavirusa izgubila več kot 341 milijonov evrov.



Nogomet v Angliji je za nedoločen čas prekinjen, sezona 2019/20 pa se je v vseh ligah z izjemo prvih štirih že končala. Obstaja pa tudi povečan strah, da bo tudi organizacija sezone 2020/21 povzročala veliko težav.



»Zaradi socialne distance, ki bo v veljavi kar nekaj časa, se bodo v nogometnem ekosistemu pojavile znatne spremembe. Na primer, težko si je predstavljati, da bi se množice navijačev, ki so bistvo tekme, kaj kmalu vrnile na štadione,« je Clarke zapisal v pismu odboru FA.

Preostale tekme na nevtralnih igriščih

V elitni premier league še vedno upajo, da bodo lahko končali sezono za zaprtimi vrati. Za to naj bi poskrbel »Project Restart« (Projekt ponovni zagon), s katerim bi karseda znižali predvideno dobro milijardo evrov izgube, če prvenstva ne bi mogli dokončati.



Najboljši klubi naj bi v petek prejeli novico, da morajo biti preostale tekme sezone odigrane na nevtralnih igriščih. V nižjih ligah, v katerih prodaja vstopnic klubom prinese večji odstotek zaslužka, saj ne zaslužijo toliko s televizijskimi pravicami, se pojavljajo dvomi, ali bi se nova sezona brez prisotnosti navijačev na tekmah sploh lahko začela.

Kako ublažiti izgubo?

Finančno je prizadeta tudi FA, saj bi morala reprezentanca Anglije odigrati vsaj štiri tekme, poleg tega ni bil izpeljan niti pokal FA. Clarke je dejal, da je zato zveza sprejela razumno zmanjšanje proračuna za 85 milijonov evrov.



»V najslabšem primeru bo to potrebno narediti tudi v prihodnjih štirih letih, da bi znižali primanjkljaj 341 milijonov evrov. Jasno je, da bo to vplivalo na številne naše načrte, saj bodo prizadeti vsi vidiki igre in tudi projekti, ki jih vsi cenimo,« je dodal Clark.



Angleška premier league je bila prekinjena 13. marca, do konca pa je ostalo skupno še 92 tekem.