Angleški klubi podrli rekord, zapravili so več kot štiri milijarde

Klubi angleške nogometne premier league so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 milijarde evrov, je poročala britanska radiotelevizija BBC.

V vrhunskem angleškem nogometu so s trošenjem znova dokazali svojo finančno premoč v primerjavi s celinsko Evropo. Angleški klubi so porabili več kot preostale štiri največje evropske lige, torej italijanska serie A, španska la liga, nemška bundesliga in fancoska ligue 1 skupaj. Glavni razlog za tolikšen skok je dejstvo, da je kar 11 od 20 klubov premier league podrlo svoje klubske prestopne rekorde.

Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški (780 milijonov evrov), španski (755) in francoski ligi (606). Klubi iz angleške druge lige so porabili približno 460 milijonov evrov.

Največ je zapravil Manchester City, ki je za prihode Enza Fernandeza, Elliota Andersona, Ayyouba Bouaddija, Ilimana Ndiayeja, Allana in Mathysa Detourbeta odštel približno 500 milijonov evrov. Chelsea je porabil približno 400 milijonov evrov, Tottenham 365 milijonov, Newcastle United pa 312 milijonov. Le dva kluba med deseterico največjih porabnikov ne prihajata iz premier league. Gre za španska kluba; Real Madrid je porabil približno 220, Barcelona pa 180 milijonov evrov.