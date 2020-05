Angleški klubi soglasno – gremo naprej

Ljubljana - Vseh 20 nogometnih klubov, ki igrajo v najmočnejšem angleškem državnem prvenstvu, se je soglasno odločilo za zagon treningov v večjih skupinah z neposrednim stikom, poroča francoska tiskovna agencija (AFP).



Potem ko je britanska vlada v ponedeljek objavila drugi korak sproščanja ukrepov in dovolila stike ter tekmovalni trening v vrhunskem športu, so o zagonu treningov danes glasovali predstavniki angleškega nogometnega prvenstva.



S sprejetimi dodatnimi sprostitvami treningov so storili pomemben korak v želji po nadaljevanju prvenstva, ki je že več kot dva meseca prekinjeno zaradi epidemije novega koronavirusa, je sporočilo vodstvo angleškega prvenstva.

Prvenstvo bi se lahko predvidoma začelo bodisi 12. bodisi 19. junija.



Minuli teden so klubi začeli trenirati v manjših skupinah po pet nogometašev brez neposrednega stika, nekateri igralci pa so izrazili skrb zaradi prehitre vrnitve na zelenice.



Zadnji val testov ob dveh novih okužbah je očitno omehčal tako igralce kot vodstva klubov, ki si prizadevajo končati sezono, v kateri je pred preostalimi 92 tekmami v najboljšem položaju Liverpool.



Rdeči z Anfielda imajo pred drugouvrščenim Manchester Cityjem 25 točk prednosti.